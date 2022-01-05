الدولار يبلغ ذروته مقابل الين في 5 أعوام



وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من خمسة أعوام مقابل الين الياباني أمس بعد أن عززته قفزة في عائدات سندات الخزانة مع مراهنة المتداولين على رفع المجلس الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة في وقت مبكر على الرغم من ارتفاع إصابات كوفيد - 19.



وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى أمام الين مسجلا 115.815 ين للمرة الأولى منذ 11 كانون الثاني (يناير) 2017، بعد أن قفزت عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل 12.5 نقطة أساس خلال الليل لتصل إلى 1.6420 في المائة لأول مرة منذ 24 تشرين الثاني (نوفمبر).



واستقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى له منذ أسبوع عند 96.328 الذي وصل إليه الإثنين.

وبلغ سعر اليورو 1.1302 دولار مرتفعا عن أدنى مستوى له منذ أسبوع عندما سجل 1.12795 دولار خلال الليل.



وتراجع الجنيه الاسترليني إلى 1.34685 دولار مسجلا 1.3431 دولار وهو مستوى لم يشهده منذ 29 تشرين الثاني (نوفمبر).



وجرى تداول الدولار الأسترالي قرب أدنى مستوى له منذ أسبوعين عند 0.7184 دولار الذي وصل إليه في الجلسة السابقة.



إلى ذلك، ارتفعت أسعار الذهب، أمس، بعدما دفع صعود عوائد السندات الأمريكية، بدعم رهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" سيرفع أسعار الفائدة بأسرع من المتوقع، المعدن النفيس لأكبر انخفاض في ستة أسابيع في الجلسة السابقة.



وزاد الذهب 0.2 في المائة في العقود الفورية إلى 1804.46 دولار للأوقية "الأونصة" الساعة 03:45 بتوقيت جرينتش، بعدما ارتفع الإثنين لأعلى مستوى في أكثر من شهر عند 1831.62 دولار قبل أن يتخلى عن المكاسب ويغلق منخفضا 1.5 في المائة. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1804.30 دولار.



وقال إيليا سبيفاك خبير العملة الاستراتيجي لدى "ديلي إف إكس"، "عندما تحدث مثل هذه الزيادة في عوائد السندات، فهذا يقوض جاذبية أداة التحوط من التضخم.. ليس مفاجئا حقا أن نرى الذهب يبدأ منخفضا".



وتراجعت الفضة في العقود الفورية 0.4 في المائة إلى 22.77 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.1 في المائة إلى 956 دولارا، وزاد البلاديوم 1.2 في المائة إلى 1847.69 دولار.

