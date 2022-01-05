للسائقين.. خطوات استخراج رخصة قيادة دولية

في حالة الرغبة في السفر للخارج، يمكن للسائقين، استخراج رخصة قيادة دولية، حيث تسمل العديد من الأوراق والمستندات للقيام بتسهيل عمليات استخراجها، ويجب الالتزام بالمعايير وتقديم كافة الأوراق لاستخراج الرخصة الدولية بسهولة.

ومن هنا، تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في النقاط التالية، خطوات استخراج رخصة قيادة الدولية في حالة السفر بالخارج، ومنها ما يلي:

خطوات استخراج رخصة قيادة الدولية

يجب أن يقوم السائق بتقديم طلب الحصول على رخصة قيادة دولية،وهذا بعد تجديد الرخصة المحلية، والحصول على موافقة الإدارة العامة للمرور تصدر على النموذج المؤمن المعد لذلك.

ويجب أن يكون مقدم الطلب مصريا أو أجنبيا مقيما في مصر وقت تقديم طلب الحصول عليها.

خطوات استخراج رخصة قيادة الدولية

على السائق الراغب في الحصول على رخصة دولية أن يكون حاصلا على رخصة قيادة مصرية وسارية المفعول لمدة لا تقل عن سنة.

خطوات استخراج رخصة قيادة الدولية

كما يجب أن يحضر صورة رخصة القيادة المصرية والأصل للاطلاع، مع تجهيز 2 صورة شخصية لطالب الرخصة، بجانب جواز سفر ساري لطالب التراخيص.

ويحصل السائق في النهاية على موافقة الإدارة العامة للمرور على صحة بيانات الرخصة المصرية ويستلمها، حيث يتم استخراج الرخصة بعد أن تنتهي من داخل مصر فقط ولا يمكن نهائيًا إصدارها من أي مكان آخر خارج البلاد.

لا يجوز القيادة في مصر باستخدام تلك الرخصة، ولا يمكن أن تكون بديل للرخصة المصرية فهي لا يمكن استخدامها في البلد التي صدرت منها.