بيان جديد من الأرصاد يكشف تفاصيل الطقس حتى الاثنين المقبل

أصدرت الأرصاد الجوية بيانا جديد يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة حتى الاثنين المقبل الموافق 10 من يناير لعام 2022.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء، حتى الإثنين المقبل، قائلة “يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد”.

وتابعت الأرصاد الجوية، يسود البلاد طقس مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.



وعن تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، إليكم البيان التالي:



الطقس يوم الأربعاء 5 يناير:

شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وشوائب عالقة نهارا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى.



الطقس من الخميس 6 يناير إلى السبت 9 يناير:

شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



الطقس من الأحد 9 يناير إلى الإثنين 10 يناير:

شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بجانب نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وغرب البلاد على فترات متقطعة.