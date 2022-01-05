انخفاض مؤشر مديري المشتريات القطري إلى 61.4 نقطة في ديسمبر





تراجع مؤشر مديري المشتريات القطري الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي في شهر ديسمبر الماضي إلى 61.4 نقطة مقابل 63.1 نقطة لشهر نوفمبر الذي سبقه لتنتهي معه أطول سلسلة من الارتفاعات امتدت لستة أشهر.

وبحسب مجموعة IHS Markit فقد انخفضت معدلات النمو في مؤشرات النشاط الكلي والطلبات الجديدة والأعمال غير المنجزة بدرجة طفيفة قياسا بشهر نوفمبر، مقابل ارتفاع مؤشر التوظيف بأعلى وتيرة في ستة أشهر، وارتفاع أسعار السلع والخدمات بثان أعلى معدَّل في تاريخ الدراسة في ابريل 2017.