شائعة انضمام لاعب الزمالك "أشرف بن شرقي" للنادي الأهلي تصدرت مواقع التواصل بشكل كبير مما دفع جماهير الأهلي والزمالك البحث لمعرفة حقيقة الأمر.

وتصدر لاعب الزمالك أشرف بن شرقي تريند جوجل خلال الساعات الماضية، حيث إنه يحق له التوقيع لأي ناد حاليا، فمن المقرر انتهاء عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري

حقيقة انضمام لاعب الزمالك "أشرف بن شرقي" للنادي الأهلي

وعن حقيقة انضمام لاعب الزمالك "أشرف بن شرقي" للنادي الأهلي، رفض مسئولو النادي الأهلي التفاوض الجاد أو الرسمي مع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك، خلال الفترة الحالية، منعا للدخول في أزمة مع نادي الزمالك.

أشرف بن شرقي لم يجدد عقده مع الزمالك حتى الان

ولم يُجدد أشرف بن شرقي مع نادي الزمالك حتى الآن، ومسئولي الأهلي يرفضون فكرة انضمامه حتى الأن.

ووفقا لمصدر في النادي الأهلي، تبين أن القلعة الحمراء قد تفتح باب التفاوض مع أشرف بن شرقي بعد أن ينهي علاقته مع الزمالك.

النادي الأهلي يدرس انضمام أشرف بن شرقي بعناية

والنادي الأهلي يدرس انضمام أشرف بن شرقي بعناية فائقة، لكونه لاعب جيد وصاحب إمكانيات عالية، ولكنه لم يقدم على أي خطوة حتى الأن.

إجمالي المباريات التي شارك فيها مع الزمالك

وشارك أشرف بن شرقى مع الزمالك في 85 مباراة بإجمالي 6693 دقيقة لعب، فيما سجل خلالها 35 هدفًا وصنع 20 هدفًا آخر وتوج بأربع بطولات، منها:

الدورى الممتاز

كأس مصر

كأس السوبر المحلى

السوبر الأفريقى.