في ظهور ألفيش.. تشافي يعلن قائمة برشلونة لمواجهة ليناريس

الفجر الرياضي
برشلونة
برشلونة
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أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة القائمة الرسمية لمواجهة فريق ليناريس في دور الـ 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وشهدت قائمة برشلونة تواجد البرازيلي داني ألفيش بعد تسجيله بشكل رسمي، فيما غاب الثنائي كليموه لينجليه وصامويل أومتيتي بعد تعرضهم لوعكة صحية.

وجاءت قائمة برشلونة الرسمية كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن، نيتو، إينياكي بينيا.

خط الدفاع: بيكيه، أروخو، ألفيس، ألبا، مينجيزا، جارسيا، أرناو كوماس، جوليم خايمي، ميكا مارمول.

خط الوسط: بوسكيتس، بويج، دي يونج، نيكو جونزاليس، ألفارو سانز.

خط الهجوم: ديمبلي، ألياس أخوماش، فيران جوتكلا، استانيس بيدرولا.

 

تشافي هيرنانديز داني ألفيش قائمة برشلونة ليناريس كأس ملك إسبانيا
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