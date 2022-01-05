في ظهور ألفيش.. تشافي يعلن قائمة برشلونة لمواجهة ليناريس

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة القائمة الرسمية لمواجهة فريق ليناريس في دور الـ 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وشهدت قائمة برشلونة تواجد البرازيلي داني ألفيش بعد تسجيله بشكل رسمي، فيما غاب الثنائي كليموه لينجليه وصامويل أومتيتي بعد تعرضهم لوعكة صحية.

وجاءت قائمة برشلونة الرسمية كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن، نيتو، إينياكي بينيا.

خط الدفاع: بيكيه، أروخو، ألفيس، ألبا، مينجيزا، جارسيا، أرناو كوماس، جوليم خايمي، ميكا مارمول.

خط الوسط: بوسكيتس، بويج، دي يونج، نيكو جونزاليس، ألفارو سانز.

خط الهجوم: ديمبلي، ألياس أخوماش، فيران جوتكلا، استانيس بيدرولا.