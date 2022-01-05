الذهب يرتفع بعد أكبر خسارة في 6 أسابيع



سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا اليوم الأربعاء إذ عزز ارتفاع الإصابات بالمتحور أوميكرون الإقبال عليه كملاذ آمن للاستثمارات.

لكن حركة التداول ظلت حبيسة نطاق محدود إذ يترقب المستثمرون تفاصيل اجتماع لجنة السياسات الأخير في البنك المركزي الأمريكي مع تزايد الرهانات على رفع أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1818.79 دولار للأوقية الساعة 10:30 بتوقيت جرينتش كما ارتفع سعره في المعاملات الآجلة بالسوق الأمريكية 0.3% إلى 1819.50 دولار.

وتترقب الأسواق تفاصيل اجتماع البنك المركزي الأمريكي يومي 14 و15 ديسمبر الماضي التي تصدر الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش اليوم وربما تلقي الضوء على خطة المجلس لرفع الفائدة وتخفيف إجراءات التحفيز التي كانت الجائحة دافعا لاتخاذها.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى استقر سعر الفضة دون تغيير يذكر على 23.06 دولار للأوقية وارتفع سعر البلاتين 0.9% إلى 980 دولارا للأوقية والبلاديوم 2.1% إلى 1910.08 دولار للأوقية.