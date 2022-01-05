حالة الطقس اليوم الأربعاء 5-1-2021 في جمهورية مصر العربية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، الموافق الخامس من يناير 2021، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، الموافق الخامس من يناير 2021، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

وتوقعت الهيئة أن يشهد طقس اليوم طقسا مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

حالة الطقس اليوم

وأشارت "الأرصاد" إلى أن حالة الطقس اليوم تشهد شبورة مائية كثيفة تصل حد الضباب على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وشوائب عالقة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة الصغرى 10 والعظمى 18

شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 18

طنطا الصغرى 10 والعظمى 18

دمنهور الصغرى 10 والعظمى 18

الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 18

بلطيم الصغرى 12 العظمى 19

مطروح الصغرى 11 والعظمى 17

السلوم الصغرى 10 والعظمى 17

سيوة الصغرى 08 والعظمى 16

بورسعيد الصغرى 12 العظمى 19

دمياط الصغرى 11 والعظمى 18

الزقازيق الصغرى 10 والعظمى 19

الاسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 19

السويس الصغرى 11 والعظمى 18

العريش الصغرى 10 والعظمى 18

رفح الصغرى 09 والعظمى 18

رأس سدر الصغرى 11 والعظمى 19

نخل الصغرى 05 العظمى 17

نويبع الصغرى 12 والعظمى 18

طابا الصغرى 09 والعظمى 17

كاترين الصغرى 02 والعظمى 12

الطور الصغرى 12 والعظمى 23

شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 22

الغردقة الصغرى 13 والعظمى 21

مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 22

الفيوم الصغرى 07 والعظمى 18

بنى سويف الصغرى 07 والعظمى 18

المنيا الصغرى 07 والعظمى 18

أسيوط الصغرى 08 والعظمى 18

سوهاج الصغرى 09 والعظمى 19

قنا الصغرى 09 والعظمى 20

الأقصر الصغرى 10 والعظمى 21

أسوان الصغرى 11 والعظمى 23

أبوسمبل الصغرى 10 والعظمى 23

الوادى الجديد الصغرى 07 والعظمى 20

شلاتين الصغرى 15 والعظمى 25

أبو رماد الصغرى 15 والعظمى 24

حلايب الصغرى 16 والعظمى 23

رأس حدربة الصغرى 15 والعظمى 22