الكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع يوسف البلايلي

يوسف البلايلي
يوسف البلايلي
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نفى مصدر مطلع داخل النادي الأهلي حقيقة مفاوضات المارد الأحمر مع الجزائري يوسف البلايلي تمهيدا للتعاقد معه نهاية الموسم الحالي.


وأكد المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي أن اللاعب الجزائري 

خارج حسابات الأهلي في الموسم الجديد ولم يطرح إسمه من الاساس في قائمة المرشحين للانضمام نهاية الموسم.


وشدد المصدر على احترامه لكامل للاعب وقدراته الفنية موضحا أن هناك بالفعل لاعبين أجانب بخلاف البلايلي يخطط الأهلي للحصول على خدماتهم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.


ويستعد الأهلي للمرحلة القادمة في مقدمتها بطولة كأس الرابطة للأندية بالإضافة إلى مونديال الأندية القادم بالإمارات العربية المتحدة.

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