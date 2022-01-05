15.2 مليار دولار حزمة تحفيز لدعم الاقتصاد الفيتنامي

تسعى الحكومة الفيتنامية لإطلاق حزمة تحفيز بقيمة 347 تريليون دونج "15.2 مليار دولار"، لإخراج الاقتصاد من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وهو رقم أقل كثيرا من المقترحات الأولية. ويستهدف مساعدة الشركات والعمال وزيادة الإنفاق على البنية التحتية.



وقال نجوين شي دونج وزير التخطيط والاستثمار أمام الجمعية الوطنية "البرلمان" الفيتنامي، التي عقدت جلسة خاصة في هانوي لمناقشة إجراءات تحفيز الاقتصاد، إن الإجراءات تتضمن إنفاق 176 تريليون دونج على مشاريع البنية التحتية خلال العامين الحالي والمقبل. كما تقترح الحكومة زيادة العجز في الميزانية العامة خلال الفترة نفسها بمقدار 240 تريليون دونج.



وأشارت وكالة بلومبيرج للأنباء إلى أن المسؤولين الفيتناميين يسعون إلى إصلاح الاقتصاد، الذي تضرر من إجراءات الإغلاق التي تم فرضها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وأدت إلى توقف المصانع عن العمل، ما أدى إلى شلل سلاسل الإمداد العالمية.



والاقتصاد الفيتنامي سجل خلال العام الماضي نموا بمعدل 2.58 في المائة وهو أقل معدل له منذ 2005 على الأقل عندما بدأت "بلومبيرج" متابعة بيانات نمو الاقتصاد الفيتنامي.



ومن المتوقع تسارع وتيرة النمو الاقتصادي لفيتنام خلال العام الحالي، مع قوة دفع من قطاعات السياحة والسفر وزيادة الاستهلاك المحلي وإجراءات التحفيز الحكومية، حسب ما قاله لي ترونج هيو رئيس إدارة إجمالي الناتج المحلي في مكتب الإحصاء العام الفيتنامي في الشهر الماضي.

وفي سياق متصل باقتصادات آسيا، أعلنت سريلانكا، التي تشهد أزمة اقتصادية ومالية، برنامج مساعدات بقيمة 1.1 مليار دولار لموظفي القطاع العام خصوصا لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وسيحصل أكثر من مليوني موظف حكومي ومتقاعد على مساعدة قدرها 60 ألف روبية "300 دولار" هذا العام لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأعلن وزير المالية باسيل راجاباكسا عن دعم مالي لتشجيع زراعة الحدائق المنزلية. وقال "نريد تشجيع حملة زراعية محلية كبيرة هذا العام من خلال دعوة الناس لزراعة طعامهم بأنفسهم".

ويتوقع أن تسجل المحاصيل الزراعية تراجعا أكبر بعد حملة كارثية لجعل سريلانكا أول دولة في العالم تمارس الزراعة العضوية بنسبة 100 في المائة.

وأقال الرئيس جوتابايا راجاباكسا وزيرا انتقد سياسة الزراعة العضوية وطالب بإقالة وزير الزراعة القريب منه.

ارتفعت أسعار المواد الغذائية 22.1 في المائة في كانون الأول (ديسمبر)، بينما تكافح البلاد لتمويل الواردات لمواجهة النقص الحاد في المواد الأساسية.

وبلغ ارتفاع أسعار المواد الغذائية الشهر الماضي مستوى قياسيا على أساس سنوي منذ إطلاق مؤشر أسعار المستهلك في كولومبو في 2013، وفقا لإدارة الإحصاء.

وبشكل عام ارتفع التضخم إلى 12 في المائة في كانون الأول (ديسمبر)، وهو مستوى غير مسبوق منذ بداية الإحصاء.

شهد اقتصاد الجزيرة انكماشا غير مسبوق نسبته 3.6 في المائة في 2020 لكن البنك المركزي كان يعتمد على انتعاش 4 إلى 5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2021 مع إعادة الانفتاح التدريجي للاقتصاد ونشر التطعيم.

وكان لوباء كوفيد - 19 عواقب وخيمة على اقتصاد الجزيرة وحرمها من المكاسب السياحية، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ تدابير جذرية للسيطرة على احتياطيها من العملات الأجنبية، بما في ذلك حظر طويل الأمد على استيراد بعض المنتجات.

لكن هذه القيود كان لها أيضا تأثير في الحد من بعض الأنشطة الاقتصادية وتسببت في نقص خطير، تفاقم بسبب الحظر المفروض على واردات المواد الكيماوية الزراعية.

