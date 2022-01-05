التضخم في إيطاليا يصل إلى أعلى مستوى

الاقتصاد
بوابة الفجر
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  وصل التضخم في إيطاليا إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد من الزمن حيث مازال ارتفاع تكاليف الطاقة يؤدي إلى زيادة الأسعار.

وقالت "بلومبيرج" اليوم أن تكاليف المعيشة ارتفعت 4.2% مقارنة بما كانت عليه قبل عام في ديسمبر مقارنة بارتفاع 3.9% في الشهر السابق طبقا لما ذكره معهد الإحصاء الإيطالي "استات" اليوم. وهذا الرقم يتماشى مع تقديرات خبراء الاقتصاد في دراسة استقصائية أجرتها "بلومبيرج".

وبينما اقتربت إسبانيا من تسجيل أسرع تضخم منذ 30 عاما في ديسمبر ربما شهدت دول اليورو الواقعة أقصى الشمال بالفعل الذروة. واستقرت أسعار فرنسا الشهر الماضي طبقا لأرقام صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع بينما من المتوقع أن تظهر بيانات ألمانيا غدا تراجع التضخم في الفترة التي سبقت الأعياد.

وسمحت التوقعات بتباطؤ النمو في الأسعار في اليورو ككل للبنك المركزي الأوروبي لرسم خريطة للخروج من التحفيز النقدي المرتبط بالوباء في ديسمبر. ويعتزم البنك إنهاء صافي المشتريات بموجب برنامج شراء السندات في حالات الطوارئ في مارس على الرغم من التهديد الاقتصادي الناجم عن أوميكرون.  

  

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