ميناء دمياط يتداول 26 سفينة للحاويات والبضائع العامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 26 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال عمليات التداول.

وأوضحت هيئة الميناء -في بيان اليوم الأربعاء- أنه غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1307 أطنان قمح متجه إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5051 شاحنة، فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 135 ألفا و516 طنا، وبلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 130 ألفا و327 طنا.

وأشارت الهيئة إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 29 ألفا و598 طنا شملت "3952 طن كوارتز و7896 طن ملح صخري و3200 طن فوسفات و1600 طن مولاس و9000 طن ملح و3950 طن رمل".. فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة "46043 طن شلت و15683 طنا من الذرة و1354 طن سلاج و2100 طن خردة و1661 طن حديد صاج و7154 طن ابلاكاش و5066 طن سكر و6000 طن كلوريد و9975 طن قمح".