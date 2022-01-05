طريقة ترجمة صفحات الويب بشكل فوري

ترجمة صفحات الويب بشكل فوري، من الأمور التي تهم شريحة كبيرة من رواد الإنترنت، ولا سيما من يستعرضون بعض صفحات المواقع الإنجليزية، حيث يبحثون ترجمتها لى أي لغة يحبون.

ترجمة صفحات الويب بشكل فوري

وتوفر ترجمة صفحات الويب بشكل فوري العديد من المزايا للمستخدمين، حيث توجد سهولة كبيرة عند الدخول إلى أي موقع للبحث عن المعلومة أو التواصل مع الآخرين بسهولة ويسر.

مزايا ترجمة صفحات الويب بشكل فوري

وتمكن ترجمة صفحات الويب بشكل فوري من قراءة المحتوى الموجود عبر كافة المواقع الموجهة بكافة اللغات المتخلفة ما يجعلنا نرصد أبرز الطرق لمتابعينا.

طرق ترجمة صفحات الويب بشكل فوري

ويتساءل الكثيرون عن طرق ترجمة صفحات الويب بشكل فوري وهو الأمر الذي يكون مدعوما عبر المتصفح المستخدم، لذا يجب تفعيل ميزة الترجمة الفورية المضمنة في متصفح الويب لديك.

ونرصد عبر بوابة الفجر طرق ترجمة صفحات الويب بشكل فوري في السطور التالية:

ترجمة صفحات الويب بشكل فوري باستخدام Google

تعتبر ترجمة صفحات الويب بشكل فوري عبر "جوجل" هي الأكثر استخدامًا في العالم، حيث تستخدم في ترجمة العبارات، وترجمة الكلام في الوقت الفعلي، وتتيح ترجمة صفحة كاملة إلى أيّ لغة تفضلها.

ترجمة صفحات الويب بشكل فوري عبر "جوجل كروم"

ويمكن ترجمة صفحات الويب بشكل فوري عبر محرك البحث "جوجل كروم" وهي ميزة أساسية متاحة في المتصفح للكمبيوتر وللأندرويد أو للايفون، وهذا يعني أنك لا تحتاج إلى استخدام أدوات الترجمة،.

ترجمة صفحات الويب بشكل فوري عبر "فايرفوكس"

ويستطيع المستخدم ترجمة صفحات الويب بشكل فوري عبر الدخول إلى متصفح فايرفوكس، والبحث عن إحدى إضافات الترجمة الفوري على فايرفوكس، مثل To Google Translate.، وتحديد الإضافة وتثبيتها.