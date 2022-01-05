بالأسماء.. ننشر أبرز 7 حيوانات بحرف الراء

حيوان بحرف الراء، يبحث العديد من المواطنين الذين يلعبون ألعاب مسلية مع بعضهم لبعض عن حيون بحرف الراء، وقد يعتقد البعض أنه ليس هناك حيون بحرف الراء، لذا، تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في النقاط التالية أبرز 7 حيوانات بحرف الراء:

أبرز 7 حيوانات بحرف الراء



1 حيوان الراكون (يبدأ بحرف الراء)

عمر حيوان الراكون يتراواح بين 10 إلى 15 سنة، وزنه حوإلى 8 كجم، الطول ما بين 40 إلى 70 سم، ولونه ابيض واسود ورمادي.



2 حيوان الرباح (حيوان بحرف الراء)

عمره ما بين 30 إلى 47 سنة.

يبلغ طوله إلى 70 سنة.

مدة حمله حوإلى 180 يوم.

وزنه من عشرة إلى 35 كجم.



3 حيوان الرنة (حيوان بحرف الراء)

حيوان من الثديات يعيش في المناطق الجليدية، ويبلغ طول الحيوان حوإلى 150 سم.

ويبلغ وزن حيوان الرنه من 150 كجم إلى 175كجم، وعمر الحيوان من 11 إلى 14 سنة.



4 حيوان الرخم (حيوان بحرف الراء)

يصل دوله من 50 إلى 55 سم.

وزن حيوان الرخم من 2 كجم إلى 2.5 كجم.

يعتبر حيوان الرخم من الحيوانات المهددة بالانقراض.



5 حيوان الروبيان (حيوان بحرف الراء )

هو من الحيوانات المائية اللافقارية.

يبلغ طوله حوإلى 30 سم.

مدة حياة حيوان الروبيان حوإلى 5 سنوات.

من الأطعمة المفضلة له الأسماك الصغيرة.

يبيض أكثر من 50 ألف بيضة.



6 حيوان الرميح (حيوان بحرف الراء)

حيوان الرميح من الحيوانات بحرف الراء الصغيرة جدا.

يعيش حيوان الرميح يعيش في الأماكن الضحلة وهو حيوان بحرف الراء



7 طائر الرهو (بحرف الراء)

يتراوح طول طائر الرهو من 85 سم إلى متر.

فترة حضانة البيض حوإلى 25 يوم.

وزن طائر الرهو من إلى 2 إلى 3 كجم.