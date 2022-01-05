موانيء البحر الأحمر تتداول 1785 طن بضائع عامة و503 شاحنات

شهدت موانيء البحر الأحمر تداول 1785 طن بضائع عامة ومتنوعة، و503 شاحنات، و29 سيارة ملاكي.



وذكرت هيئة موانيء البحر الأحمر - في بيان لها اليوم /الأربعاء/ - أن حركة الصادرات شملت 1209 أطنان بضائع عامة، و294 شاحنة، و20 ملاكي، وتصدير 27 ألفا و650 طن فوسفات، وشملت حركة الواردات 576 طن بضائع عامة، و209 شاحنات، و9 ملاكي، ويتواجد 13 سفينة على أرصفة الموانئ.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة "دليلة" بحمولة 94 شاحنة و8 ملاكي، والسفينة "الحرية" بحمولة 70 شاحنة، والسفينة ذزدئإسسددز طإخاإز فارغة قادمة من بورسودان لتحميل فوسفات. وتم مغادرة السفينة "بوسيدن اكسبريس" بحمولة 91 شاحنة و3 ملاكي، والسفينة "دليلة" بحمولة 67 شاحنة و12 ملاكي، والسفينة "الحرية" بحمولة 56 شاحنة و3 ملاكي، والسفينة ءئزةأءخ طزإخ فارغة متجهة إلى العقبة، وسفينة لتصدير 27650 طن فوسفات إلى الهند.

كما غادر ميناء السويس السفينة "إكرام" فارغة، واستقبل ميناء نويبع السفينة "سيناء"، ومغادرة السفينة "سيناء" والسفينة "بريدج"، حيث تم استقبال 45 شاحنة بحمولة 576 طنا و1 ملاكي وتصدير 80 شاحنة بحمولة 1209 أطنان و2 ملاكي.



