1.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.4 مليار درهم.

فقد شهدت الدائرة تسجيل 335 مبايعة بقيمة 650.77 مليون درهم منها 37 مبايعة أراض بقيمة 85.24 مليون درهم و298 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 565.53 مليون درهم.

و جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 5 تليها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة جبل علي الأولى.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم وثالثة في ند الشبا الثالثة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم.

و فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 22 مليون درهم بمنطقة جميرا الثانية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة المركاض وأخيرا مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

و تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 63 مبايعة بقيمة 100 مليون درهم تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 39 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 139 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 749.24 مليون درهم منها 12 رهن أراض بقيمة 54.55 مليون درهم و43 رهن فلل وشقق بقيمة 694.69 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة مجمع دبي للإستثمار الأول بقيمة 209 ملايين درهم وأخرى في منطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 162 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل سبعا منها بقيمة 7.24 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 3 ملايين درهم وأخري في منطقة اليفرة 2 بقيمة مليون درهم.