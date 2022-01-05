تعرف على شروط التقدم لمسابقة الأم المثالية 2022.. وهذه الأوراق المطلوبة

مازالت وزارة التضامن الاجتماعي مستمرة في تلقي طلبات التقدم لمسابقة الأم المثالية 2022، من خلال تقديم الأوراق المطلوبة وتسليمها لمديريات التضامن بجميع محافظات الجمهورية، والتي تستمر حتى يوم 20 يناير الجاري.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، أبرز الشروط التي يجب توافرها للتقدم لمسابقة الأم المثالية 2022 والأوراق المطلوبة للتقديم بمديريات وزارة التضامن.

شروط التقدم لمسابقة الأم المثالية 2022

- يجب ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا.

- يُشترط ألّا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء في معظم المحافظات، وبالنسبة للمحافظات الحدودية «شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومرسى مطروح والبحر الأحمر وأسوان»، يشترط ألّا يزيد عدد الأبناء عن 5 أبناء.

- يُشترط أن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات ويمكن أن يكون أحد الأبناء حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز في إحدى المهن، ويُستثنى الابن صاحب الإعاقة ذهنيا من شرط التعلم.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة الأم المثالية 2022

- تقديم إقرار قانوني يخص الأم بأنها لا تمت بصلة لأي من العاملين بوزارة التضامن «مديرية، إدارة اجتماعية وحدة اجتماعية»، حاليا أو سابقا.

- تقديم بحث اجتماعي قصصي يُظهر ظروف الحالة تفصيلًا.

- قيد عائلي للأسرة وذلك للتأكد من صحة عدد الأبناء.

- إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي للأم «وجه وظهر»، في صفحة واحدة، وصورة من مؤهل الأم أو صورة من شهادة محو الأمية أو ما يفيد إجادة القراءة والكتابة وصورة معتمدة من المؤهلات الدراسية لأفراد الأسرة.

- صور شهادات ميلاد الأبناء أو صور بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم.

- صورة من قسيمة الزواج أو صورة شهادة الوفاة للأرملة وإذا كانت مطلقة يتم تقديم صورة قسيمة الطلاق.

- عدد 2 صورة شخصية للمرشحة حديثة ألوان.

يُدون بالاستمارة المقدمة للمديرية رقم تليفون صحيح للمرشحة من أجل التواصل معها.