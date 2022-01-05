أفضل ألوان دهانات ريسبشن كلاسيك ومودرن لعام 2022 (صور)

عند اختيار ألوان دهانات ريسبشن يبحث البعض على مواقع التواصل للوصول لأفضل الألوان، بجانب متابعة الموضة والجديد أولا بأول، وهناك من يختار ألوان دهانات ريسبشن مودرن، وهناك من يختار ألوان دهانات ريسبشن كلاسيك، لذا نستعرض لكم في المقالة التالية كافة التفاصيل المتعلقة بإختيار ألوان دهانات ريسبشن ذات الطابع الكلاسيكي والمودرن لعام 2022.

ألوان دهانات ريسبشن يجب أن تنتقى بعناية جيدة لأنها تؤثر بشكل كبير على نفسية المقيمين في لمنزل، فيجب ن يبتعدون كل البعد عن الألوان القاتمة التي تؤدي إلى الاكتئاب، والحرص دائما على اختيار ألوان دهانات ريسبشن جذابة وفاتحة.

وهناك مجموعة من النصائح التي يجب أن يتبعها المرء قبل اختيار ألوان دهانات ريسبشن سواء كلاسيكي أو مودرن لهذا لعام، وهي عبارة عن قاعدة يجب أن تتبعها أولا وهي أن اللون الأساسي في الريسبشن نسبته 60%، بينما تمثل ألأرضيات والمفروشات نسبة 30%، أما نسبة الـ 10 % فهي تمثل الكماليات في الغرفة مثل اللوحات والورود والمفرش أو الاكسسوارات.



وهناك بعض المعايير التي يتم اختيار الألوان بناء عليها ومن هذه المعايير ما يلي:

مساحة المكان تلعب دورا هاما في اختيار الألوان فكلما كانت المساحة صغيرة يفضل أن تكون اللوان فاتحة، أما المساحات الكبيرة فيمكن اختيار الألوان حسب الرغبة.



الاهتمام بتوزيع الإضاءة أحد أهم العوامل التي تظهر جمال الألوان وديكورات المكان.



اختيار الأثاث، فيجب قبل أن نختار الوان الحوائط التفكير في اي أنواع الأثاث التي نريدها من أجل اختيار الألوان تتناسب معه فالاثاث المودرن يحتاج لألوان عصرية وصريحة أما الأثاث الكلاسيك فيفضل معه الألوان الهادئة مثل البيج والأبيض.

عند اختيار الألوان للمساحات الصغيرة فغنه يجب مراعاة أن تكون هادئة ودرجات فاتحة حتى تعطي مساحة أكبر.



واللون الأخضر أيضا هو لون مناسب جدا للريسبشن حيث أنه يعطي الشعور بالراحة لإنه مستوحى من لون الطبيعة.