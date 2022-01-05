“البا ” البحرينية تحقق أعلى رقم قياسي للإنتاج في تاريخها

سجلت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)، أكبر مصهر للألمنيوم في العالم خارج الصين، رقمًا قياسيًا جديدًا في عملياتها الإنتاجية بإنتاج بلغ 1،561،222 طن متري لعام 2021 وذلك تزامنًا مع احتفال الشركة باليوبيل الذهبي لعملياتها التشغيلية. كما حققت الشركة إنجازًا مميزًا على صعيد السلامة، حيث اختتمت العام 2021 بتسجبل أكثر من 20 مليون ساعة عمل آمنة دون أي إصابات مضيعة للوقت، وذلك لأول مرة في تاريخ العمليات التجارية للشركة على مدى 50 عامًا.



وبمناسبة تحقيق هذه الإنجازات، قال الرئيس التنفيذي لشركة البا علي البقالي "رغم الظروف والتحديات المختلفة، استطعنا اختتام عام 2021 بتحقيق أداء استثنائي على صعيد العمليات التشغيلية وتمكنّا من الوصول لمستويات أعلى في الإنتاج حيث بلغ 1،561،222 طن متري، لنتفوق على أنفسنا مقارنة بإنتاجنا لعام 2020 الذي بلغ 1،548،500 طن متري. وما يميز هذا الإنجاز هو أننا استطعنا تحقيقه دون وقوع أي إصابات مضيعة للوقت، وأود بهذه المناسبة تقديم بالشكر لجميع الموظفين وعمال المقاولين لحرصهم على تعزيز مستوى الأداء في الشركة وبلوغ آفاق جديدة بفضل تفانيهم والتزامهم".



وعلى صعيد آخر، ستقوم شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا) بالإعلان عن نتائجها المالية للربع الرابع والسنة الكاملة 2021 في 10 فبراير القادم.