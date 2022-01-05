أحمد عز يعلن موعد تصوير "الاختيار 3".. وهذه أنواع الأفلام المفضل له

تصدر الفنان أحمد عز تريندات محرك بحث جوجل اليوم الأربعاء الموافق 5 يناير 2022، وذلك بعد ظهورة في برنامج يحدث في مصر، حيث صرح بأنواع الأفلام المفضله لديه، كذلك أعلن عن موعد تصوير مسلسل "الاختيار 3".

أحمد عز

قال الفنان أحمد عز، إنه راضٍ ومبسوط عن فيلم الجريمة الذي بدأ عرضه في السينمات منذ أمس الثلاثاء، وينتمي لفئة الإثارة والتشويق والحالة النفسية.

وأوضح أحمد عز في أن الجريمة عمل مختلف تمامًا عمّا قدمه من قبل في مشواره.

كما وصف أحمد عز فيلمه بأنه حالة جديدة، قدمت إنتاجيًا وإخراجيًا على أكمل وجه، مشيدا بالتعاون الثاني له مع المخرج شريف عرفة قائلا: "شرف لأي حد يشتغل معاه وبنتعلم منه".

وأشار إلى أن فيلم الجريمة نوع مختلف من السينما لم يقدم منذ فترة طويلة، وتدور أحداثه في السبعينيات، موضحا أن العرض الخاص يمنحه مؤشرًا مبدئيًا لنجاح العمل وإعجاب الجمهور به.

وصرح أحمد عز على هامش العرض الخاص لفيلم الجريمة، بأنه يستعد لبدء تصوير الجزء الثالث من مسلسل الاختيار خلال يومين، مشيرًا إلى أنه فخور بالمشاركة في هذا العمل.

حرص أحمد عز وماجد الكدواني والمخرج شريف عرفة على التواجد مبكرا في العرض الخاص لفيلم "الجريمة" بإحدى سينمات التجمع الخامس.

وحضر العرض الخاص عدد من أبطال الفيلم منهم منة شلبي ومحمد جمعة وسيد رجب وعادل عيسى، إلى جانب عدد من النجوم منهم أمير المصري ومحمد كريم وغيرهم.

وكانت قد طرحت الشركة المنتجة لـ فيلم الجريمة للفنان أحمد عز البوسترات الرسمية للعمل استعدادا لطرحه بدور العرض خلال الفترة القليلة المقبلة.

ويعد فيلم “الجريمة”، التعاون الثالث الذى يجتمع فيه أحمد عز مع الفنانة منة شلبي، حيث سبق وأن قدما معًا فيلم “شباب تيك أوى ” فى بداية مشوارهما الفنى ثم فيلم “ بدل فاقد.

فيلم الجريمة والذى يقوم ببطولته أحمد عز من إخراج شريف عرفة، ويشارك فى بطولته عدد من الفنانين أبرزهم ماجد الكدواني ومنة شلبي ومحمد جمعة وسيد رجب ومحمد الشرنوبي وميرنا نور الدين وغيرهم.

وكان قد عبر الفنان أحمد عز عن سعادته الكبيرة بانتهاء تصوير فيلم الجريمة، وقال في تصريحات لـ صدى البلد “يكفى أن الفيلم مع المخرج الكبير شريف عرفة”.

وأوضح أحمد عز أحببت جدا تجديد التعاون مع الفنان ماجد الكدواني فهو صديقي وحبيبي ومن الشخصيات التى تستمتع بكواليس العمل معهم، وأتمنى أن أخوض معه كل الأعمال.