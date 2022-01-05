تعرف على شفرات لعبة جاتا سان اندرس Gta San Andreas
شفرات لعبة جاتا سان اندرس من الموضوعات التي يزيد البحث عنها في العديد من البلان لما تحظى به اللعبة من شهرة كبيرة، وأهمية لدى من يحب الألعاب بشكل كبير ومهتم بها.
شفرات لعبة جاتا سان اندرس Gta San Andreas
ويبحث الكثيرون عن شفرات لعبة جاتا سان اندرس الجديدة، وأكواد لعبة Gta San Andreas الشهيرة والتي تحظى بشعبية كبيرة، ولا زالت تعتبر من أفضل أجزاء ألعاب قراند.
ويتساءل أصحاب الحواسيب والأجهزة الضعيفة الإمكانات عن شفرات لعبة جاتا سان اندرس من أجل تنزيل اللعبة وأجزائها الجديدة، بشكل خفيف يتوافق مع أجهزتهم.
وتضع الشركة المالكة للعبة شفرات لعبة جاتا سان اندرس لتسهيل مهمة اللاعبين ولا تعد تهكيرا أو سرقة حيث تمكن من الحصول على الطاقة والمال في اللعبة والأسلحة، ويمكن حتى منع الشرطة من مطاردتك أو جعل الشرطة تطاردك على حسب نوع الشفرة التي قمت بكتابتها.
كيفية كتابة شفرات لعبة جاتا سان اندرس
ويمكن استخدام شفرات لعبة جاتا سان اندرس من خلال كتابة الكود داخل اللعبة وأنت تلعب بشكل سريع، ويمكنك كتابة أي كود من الشفرات التي نرصدها لكم عبر مقالنا.
ونرصد عبر بوابة الفجر لقرائنا الكرام شفرات لعبة جاتا سان اندرس في السطور التالية:
hesoyam لزيادة المال والدم الابيض والاحمر
agbdlcid سيارة 4×4 كبيرة
AIWPRTON دبابة
JUMPJET طائرة حربية
OHDUDE هيليكوبتر حربية
KGGGDKEP قارب صغير
LLQPFBN كل السيارات وردية
LXGIWYL سلاح 1
KJKSZPJ سلاح 2
UZUMYMW سلاح 3
WANRLTW تبقى دخيرة السلاح ممتلئة لا تنقص
OSRBLHH زيادة نجمات الشرطة
ASNAKMI نقصان نجمات الشرطة
AEZAKMI الشرطة اصحابك لا يادونك
AKJJYGLC دراجة نارية 4 عجلات
LEDUWNV قفزة عالية جدا
KVGYZQK سمين
SPEEDFREAK سرعة سيارة
BUBBLECARS عندما تمس السيارات تطير
FOOOSCFT شعب كله لديه سلاح
KRIJEBR ليموزين
YECGAA سان اندرياس يطير
RIPAZHA طيران سيارة
GUSNHDE سيارات جميلة
ASNAEB سيارات جميلة2
PRIEBJ شعب يرجع ك الدجاج
KJKSZPJ أسلحة (مجموعة 2
UZUMYMW أسلحة (مجموعة 3)
NCSGDAG مستوى Hitman في كل الاسلحة
WANRLTW ذخيرة لا تنفذ وعدم الحاجة إلى اعادة شحن السلاح
JYSDSOD مستوى عضلات Max
OGXSDAG مستوى الاحترام Max
EHIBXQS مستوى Appeal Max
BTCDBCB مستوى الشحم Max
KVGYZQK سي جاي نحيل
LFGMHAL القفز عاليا
IAVENJQ لكمة قوية جدا
BEKKNQV سي جاي جذاب
MUNASEF الأدرينالين (GTA3) الحركة البطيئة
HESOYAM الصحة والدرع Max بالإضافة إلى $ 250 000 000
BAGUVIX صحة دائمة
CVWKXAM التنفس تحت الماء
AEDUWNV عدم الشعور بالجوع
SJMAHPE تجنيد أي شخص كان (يعطيه مسدس)
ZSOXFSQ تجنيد أي شخص كان (يعطيه RPG)
PGGOMOY تحكم جيد
AEZAKMI الشرطة لا تبحث عنك أبدا
ASNAEB إعادة مستوى المطاردة إلى الصفر
OSRBLHH زيادة مستوى المطاردة بنجمتين
LJSPQK مستوى مطاردة 6 نجوم
شفرات لعبة جاتا سان اندرس "سيارات"
AGBDLCID: Monster
AIWPRTON: Rhino tank
AKJJYGLC: Quad
AMOMHRER: Tanker Truck
AQTBCODX: Romero
CQZIJMB: Bloodring Banger
EEGCYXT: Dozer
JQNTDMH: Rancher
JUMPJET: Hydra
KGGGDKP: Vortex Hovercraft
KRIJEBR: Stretch
OHDUDE: Hunter
PDNEJOH: Voiture de course 1
VPJTQWV: Voiture de course 2
(RZHSUEW: Caddie (golf
UBHYZHQ: Trash Truck
URKQSRK: Plane
YECGAA: Jetpack
AIYPWZQP: Parachute
شفرات شفرات لعبة جاتا سان اندرس لتغيير السيارات
AFSNMSMW: القوارب تطير
BSXSGGC: السيارات تسير عن بعد
COXEFGU: كل السيارات تحمل نيترو
CPKTNWT: تفجير كل السيارات
OUIQDMW: يمكنك اطلاق النار بحرية من السيارة (كما في لعبة Mafia)
RIPAZHA: السيارات تطير
XICWMD: سيارة غير مرئية
شفرات لعبة جاتا سان اندرس محيط اللعبة
ICIKPYH: طقس مشمس جدا
AFZLLQLL: طقس مشمس
AUIFRVQS: طقس مغيم
MGHXYRM: طقس هائج
ALNSFMZO: طقس مظلم
CWJXUOC: عاصفة رملية
CIKGCGX: الكل يلبس ثياب البحر
IOWDLAC: كل السيارات سوداء
LLQPFBN: كل السيارات وردية
BGKGTJH: كل السيارات قديمة
FVTMNBZ: سيارات ريفية
GUSNHDE: سيارات سباق
THGLOJ: حركية سير خفيفة
XJVSNAJ: اللعب في الليل
ZEIIVG: كل أضواء المرور خضراء
ASBHGRB: إلفيس في كل مكان (GTA2)
FOOOXFT: الكل يحمل السلاح
PRIEBJ: زي مضحك
AFPHULTL: زي نينجا
OFVIAC: سماء برتقالية 9:00 pm
YLTEICZ: سائقوا السيارات عدائيون
شفرات لعبة جاتا سان اندرس المختلفة
SZCMAWO: انتحار
VKYPQCF: نيترو للتاكسي
YSOHNUL: تسريع الساعة
LIYOAAY: إبطاء الوقت
PPGWJHT: تسريع الوقت
MROEMZH: العصابات في كل مكان
BAGOWPG: الكل يلاحقك
AJLOJYQY: المدنيون يحملون مضارب Golf
BGLUAWML: المدنيون يهاجمون بشتى أنواع الأسلحة
IOJUFZN: حرب في الشارع