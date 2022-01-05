تعرف على شفرات لعبة جاتا سان اندرس Gta San Andreas

شفرات لعبة جاتا سان اندرس من الموضوعات التي يزيد البحث عنها في العديد من البلان لما تحظى به اللعبة من شهرة كبيرة، وأهمية لدى من يحب الألعاب بشكل كبير ومهتم بها.

شفرات لعبة جاتا سان اندرس Gta San Andreas

ويبحث الكثيرون عن شفرات لعبة جاتا سان اندرس الجديدة، وأكواد لعبة Gta San Andreas الشهيرة والتي تحظى بشعبية كبيرة، ولا زالت تعتبر من أفضل أجزاء ألعاب قراند.

ويتساءل أصحاب الحواسيب والأجهزة الضعيفة الإمكانات عن شفرات لعبة جاتا سان اندرس من أجل تنزيل اللعبة وأجزائها الجديدة، بشكل خفيف يتوافق مع أجهزتهم.

وتضع الشركة المالكة للعبة شفرات لعبة جاتا سان اندرس لتسهيل مهمة اللاعبين ولا تعد تهكيرا أو سرقة حيث تمكن من الحصول على الطاقة والمال في اللعبة والأسلحة، ويمكن حتى منع الشرطة من مطاردتك أو جعل الشرطة تطاردك على حسب نوع الشفرة التي قمت بكتابتها.

كيفية كتابة شفرات لعبة جاتا سان اندرس

ويمكن استخدام شفرات لعبة جاتا سان اندرس من خلال كتابة الكود داخل اللعبة وأنت تلعب بشكل سريع، ويمكنك كتابة أي كود من الشفرات التي نرصدها لكم عبر مقالنا.

ونرصد عبر بوابة الفجر لقرائنا الكرام شفرات لعبة جاتا سان اندرس في السطور التالية:

hesoyam لزيادة المال والدم الابيض والاحمر

agbdlcid سيارة 4×4 كبيرة

AIWPRTON دبابة

JUMPJET طائرة حربية

OHDUDE هيليكوبتر حربية

KGGGDKEP قارب صغير

LLQPFBN كل السيارات وردية

LXGIWYL سلاح 1

KJKSZPJ سلاح 2

UZUMYMW سلاح 3

WANRLTW تبقى دخيرة السلاح ممتلئة لا تنقص

OSRBLHH زيادة نجمات الشرطة

ASNAKMI نقصان نجمات الشرطة

AEZAKMI الشرطة اصحابك لا يادونك

AKJJYGLC دراجة نارية 4 عجلات

LEDUWNV قفزة عالية جدا

KVGYZQK سمين

SPEEDFREAK سرعة سيارة

BUBBLECARS عندما تمس السيارات تطير

FOOOSCFT شعب كله لديه سلاح

KRIJEBR ليموزين

YECGAA سان اندرياس يطير

RIPAZHA طيران سيارة

GUSNHDE سيارات جميلة

ASNAEB سيارات جميلة2

PRIEBJ شعب يرجع ك الدجاج

KJKSZPJ أسلحة (مجموعة 2

UZUMYMW أسلحة (مجموعة 3)

NCSGDAG مستوى Hitman في كل الاسلحة

WANRLTW ذخيرة لا تنفذ وعدم الحاجة إلى اعادة شحن السلاح

JYSDSOD مستوى عضلات Max

OGXSDAG مستوى الاحترام Max

EHIBXQS مستوى Appeal Max

BTCDBCB مستوى الشحم Max

KVGYZQK سي جاي نحيل

LFGMHAL القفز عاليا

IAVENJQ لكمة قوية جدا

BEKKNQV سي جاي جذاب

MUNASEF الأدرينالين (GTA3) الحركة البطيئة

HESOYAM الصحة والدرع Max بالإضافة إلى $ 250 000 000

BAGUVIX صحة دائمة

CVWKXAM التنفس تحت الماء

AEDUWNV عدم الشعور بالجوع

SJMAHPE تجنيد أي شخص كان (يعطيه مسدس)

ZSOXFSQ تجنيد أي شخص كان (يعطيه RPG)

PGGOMOY تحكم جيد

AEZAKMI الشرطة لا تبحث عنك أبدا

ASNAEB إعادة مستوى المطاردة إلى الصفر

OSRBLHH زيادة مستوى المطاردة بنجمتين

LJSPQK مستوى مطاردة 6 نجوم

شفرات لعبة جاتا سان اندرس "سيارات"

AGBDLCID: Monster

AIWPRTON: Rhino tank

AKJJYGLC: Quad

AMOMHRER: Tanker Truck

AQTBCODX: Romero

CQZIJMB: Bloodring Banger

EEGCYXT: Dozer

JQNTDMH: Rancher

JUMPJET: Hydra

KGGGDKP: Vortex Hovercraft

KRIJEBR: Stretch

OHDUDE: Hunter

PDNEJOH: Voiture de course 1

VPJTQWV: Voiture de course 2

(RZHSUEW: Caddie (golf

UBHYZHQ: Trash Truck

URKQSRK: Plane

YECGAA: Jetpack

AIYPWZQP: Parachute

شفرات شفرات لعبة جاتا سان اندرس لتغيير السيارات

AFSNMSMW: القوارب تطير

BSXSGGC: السيارات تسير عن بعد

COXEFGU: كل السيارات تحمل نيترو

CPKTNWT: تفجير كل السيارات

OUIQDMW: يمكنك اطلاق النار بحرية من السيارة (كما في لعبة Mafia)

RIPAZHA: السيارات تطير

XICWMD: سيارة غير مرئية

شفرات لعبة جاتا سان اندرس محيط اللعبة

ICIKPYH: طقس مشمس جدا

AFZLLQLL: طقس مشمس

AUIFRVQS: طقس مغيم

MGHXYRM: طقس هائج

ALNSFMZO: طقس مظلم

CWJXUOC: عاصفة رملية

CIKGCGX: الكل يلبس ثياب البحر

IOWDLAC: كل السيارات سوداء

LLQPFBN: كل السيارات وردية

BGKGTJH: كل السيارات قديمة

FVTMNBZ: سيارات ريفية

GUSNHDE: سيارات سباق

THGLOJ: حركية سير خفيفة

XJVSNAJ: اللعب في الليل

ZEIIVG: كل أضواء المرور خضراء

ASBHGRB: إلفيس في كل مكان (GTA2)

FOOOXFT: الكل يحمل السلاح

PRIEBJ: زي مضحك

AFPHULTL: زي نينجا

OFVIAC: سماء برتقالية 9:00 pm

YLTEICZ: سائقوا السيارات عدائيون

شفرات لعبة جاتا سان اندرس المختلفة

SZCMAWO: انتحار

VKYPQCF: نيترو للتاكسي

YSOHNUL: تسريع الساعة

LIYOAAY: إبطاء الوقت

PPGWJHT: تسريع الوقت

MROEMZH: العصابات في كل مكان

BAGOWPG: الكل يلاحقك

AJLOJYQY: المدنيون يحملون مضارب Golf

BGLUAWML: المدنيون يهاجمون بشتى أنواع الأسلحة

IOJUFZN: حرب في الشارع