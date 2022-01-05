استثمارات الصين في خطوط السكك الحديدية تتجاوز 117 مليار دولار

سجلت استثمارات الصين في الأصول الثابتة للسكك الحديدية 748.9 مليار يوان (نحو 117.4 مليار دولار أمريكي) في العام الماضي2021، وذلك مع بدء بناء المزيد من خطوط السكك الحديدية.



وأظهرت نتائج بيانات صادرة عن شركة المجموعة الصينية المحدودة للسكك الحديدية أن العام الماضي 2021 شهد تشغيل إجمالي 4208 كيلومترات من خطوط السكك الحديدية الجديدة، بما فيها 2168 كيلومترا من المسارات فائقة السرعة.



وحتى نهاية العام الماضي، تجاوز طول شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة العاملة في الصين 40 ألف كيلومتر، حيث بدأت مشروعات كبرى عملياتها التشغيلية.