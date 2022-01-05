8.7 % ارتفاع استهلاك الكهرباء في إيطاليا خلال الاجازات الأخيرة

أعلنت شركة نقل وتشغيل نظام الكهرباء في إيطاليا “تيرنا”، إن استهلاك الكهرباء في البلد الأوروبي يزيد بنسبة 8.7 في المائة خلال الاجازات، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقالت تيرنا إن حتى خلال عطلة عيد الميلاد، سجل استهلاك الكهرباء الإيطالي نموًا كبيرًا، مما يؤكد الاتجاه الإيجابي الذي تميز عام 2021 والذي شهد عودة احتياجات الطاقة إلى مستويات ما قبل كوفيد.

ووفقا لتقديرات تيرنا، فإن استهلاك الكهرباء في إيطاليا ارتفع، خلال الفترة من 30 ديسمبر 2021 حتى 2 يناير 2022، بنسبة 8.7 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2020-2021، وبنسبة 13.7 بالمائة مقارنةً بالفترة 2019-2020، مما يجعل بيانات القياس متوافقة مع تلك مسجلة في 2016-2017."

وأضافت تيرنا "في المصطلحات المتغيرة موسميًا، تنص إحدى الملاحظات على أنه في الأسبوعين المعنيين، اللذين يتميزان بدرجات حرارة معتدلة مقارنة بالمتوسطات الموسمية، ارتفع مستوى انتاج الطاقة المتجددة المحكوم بتأثيرات التقويم ودرجة الحرارة بنسبة 3.6 في المائة مقارنة بالعام السابق، فيما بلغت المصادر النظيفة 9.3 تيراواط ساعة، حيث ساهمت الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح بثلثي إجمالي الإنتاج. على وجه الخصوص، في إيطاليا في 25 ديسمبر 2021، غطت المصادر المتجددة 43 في المائة من الطلب اليومي على الكهرباء."