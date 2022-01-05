إدارة التنمية الصناعية البحرينية تستكمل تقديم جميع خدماتها إلكترونيا

أعلنت إدارة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة البحرينية استكمال تحويل جميع الخدمات إلى الكترونية، بالتعاون والشراكة مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.



وقال خالد سلمان القاسمي مدير إدارة التنمية الصناعية بالوزارة إنه تم إطلاق الخدمات الإلكترونية الجديدة في نظام الخدمات الصناعية "صناعة" وهو النظام الإلكتروني الرئيسي لتقديم خدمات إدارة التنمية الصناعية للمستثمرين الصناعيين مثل الترخيص الصناعي والقيد في السجل الصناعي والإعفاء الجمركي والتسجيل لعلامة صنع في البحرين.



ومن أهم الخدمات الإلكترونية التي تم إطلاقها، طلب شهادة البيع الحر وخدمة تمرير طلب الغاز الطبيعي واستمارة النموذج (ب) لتخليص شحنات معفاة من بلد غير البلد المانح للإعفاء الجمركي وطلب خطاب التأمين لتخليص واردات المصانع على مبدأ التأمين لحين الحصول على الموافقة النهائية للإعفاء الجمركي، وخدمات طباعة الترخيص الصناعي والتسجيل الصناعي وطلب شهادة لمن يهمه الأمر.



ويتم تقديم هذه الخدمات عبر نظام الخدمات الصناعية "صناعة" الالكتروني www.industry.bh، ومتابعة مراحل الطلبات إلكترونيا لحين انتهائها.



ويعد استكمال برمجة وتقديم خدمات الإدارة بصورة إلكترونية بنسبة 100% من أهم الأولويات التي تهدف إلى التسهيل وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمستثمرين الصناعيين ويتم تطوير هذه الخدمات بشكل مستمر ضمن التوجه الحكومي الإلكتروني لتطوير المعاملات والخدمات الإلكترونية.