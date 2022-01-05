32 % انخفاض بالرحلات الجوية عالميا في يناير مقارنة بعام 2019
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أظهرت بيانات لموقع "فلايت رادار 24" لرصد رحلات الطيران أن اجمالي عدد رحلات الطيران التي انطلقت من 873 مطارا على مستوى العالم ارتفعت بنسبة 22%لتصل إلى 17 ألفا و201 رحلة في الثاني من يناير الجاري مقارنة باليوم ذاته عام 2021، لكن لا يزال العدد منخفضا بنسبة 32 % عن مستويات عام 2019.
وشهد مطار هيثرو في لندن أعلى معدل زيادة سنوية في عدد الرحلات بنسبة 6ر124 %، من بين المطارات التي تنطلق منها د 80 رحلة أو أكثر، فيما شهد مطار طوكيو هانيدا الدولي في اليابان أقل انخفاض عن عام 2019 من بين أكبر 30 مطارا بنسبة 4ر6 %.