32 % انخفاض بالرحلات الجوية عالميا في يناير مقارنة بعام 2019

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

أظهرت بيانات لموقع "فلايت رادار 24" لرصد رحلات الطيران أن اجمالي عدد رحلات الطيران التي انطلقت من 873 مطارا على مستوى العالم ارتفعت بنسبة 22%لتصل إلى 17 ألفا و201 رحلة في الثاني من يناير الجاري مقارنة باليوم ذاته عام 2021، لكن لا يزال العدد منخفضا بنسبة 32 % عن مستويات عام 2019.


وشهد مطار هيثرو في لندن أعلى معدل زيادة سنوية في عدد الرحلات بنسبة 6ر124 %، من بين المطارات التي تنطلق منها د 80 رحلة أو أكثر، فيما شهد مطار طوكيو هانيدا الدولي في اليابان أقل انخفاض عن عام 2019 من بين أكبر  30 مطارا بنسبة 4ر6 %.

ads
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الخميس

تحرك سريع.. الأهلي يكثف مفاوضاته لحسم صفقة نجم الفراعنة

مزق جسدها لسرقتها| فك طلاسم العثور على جثة أجنبية بالشيخ زايد.. وعلاقة آثمة لغز الجريمة

النيابة العامة تعاين حادث طريق الدائري الأوسطى المروع

ميركاتو الشتاء.. نيوكاسل يقترب من ضم نجم برشلونة

أول تعليق من محافظة القاهرة على حادث الدائري الأوسطي

إحالة الغنوشي و4 مسؤولين بينهم وزير دفاع سابق إلى القضاء

عاجل.. قناة واحدة عبر النايل سات تُعلن نقلها لمباريات كأس الأمم الإفريقية