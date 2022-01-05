32 % انخفاض بالرحلات الجوية عالميا في يناير مقارنة بعام 2019

أظهرت بيانات لموقع "فلايت رادار 24" لرصد رحلات الطيران أن اجمالي عدد رحلات الطيران التي انطلقت من 873 مطارا على مستوى العالم ارتفعت بنسبة 22%لتصل إلى 17 ألفا و201 رحلة في الثاني من يناير الجاري مقارنة باليوم ذاته عام 2021، لكن لا يزال العدد منخفضا بنسبة 32 % عن مستويات عام 2019.



وشهد مطار هيثرو في لندن أعلى معدل زيادة سنوية في عدد الرحلات بنسبة 6ر124 %، من بين المطارات التي تنطلق منها د 80 رحلة أو أكثر، فيما شهد مطار طوكيو هانيدا الدولي في اليابان أقل انخفاض عن عام 2019 من بين أكبر 30 مطارا بنسبة 4ر6 %.