بولندا تشهد أول رفع لمعدلات الفائدة بـ 2022 في العالم
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رفع البنك المركزي البولندي أسعار الفائدة وأشار إلى أن المزيد من التشديد يلوح في الأفق حيث تكافح البلاد أسرع نمو للأسعار منذ أكثر من عقدين.
ورفع بنك بولندا الوطني السعر الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.25%، مسجلًا الارتفاع الرابع في عدة أشهر، وجاء القرار متماشيا مع تقديرات المحللين.
ومثل البلدان الأخرى في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في أوروبا الوسطى والشرقية، أدى نقص العمالة، والأجور سريعة النمو، واضطراب سلاسل التوريد، وارتفاع تكاليف الطاقة إلى دفع أسعار المستهلكين صعودا في بولندا.