بولندا تشهد أول رفع لمعدلات الفائدة بـ 2022 في العالم



رفع البنك المركزي البولندي أسعار الفائدة وأشار إلى أن المزيد من التشديد يلوح في الأفق حيث تكافح البلاد أسرع نمو للأسعار منذ أكثر من عقدين.



ورفع بنك بولندا الوطني السعر الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.25%، مسجلًا الارتفاع الرابع في عدة أشهر، وجاء القرار متماشيا مع تقديرات المحللين.



ومثل البلدان الأخرى في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في أوروبا الوسطى والشرقية، أدى نقص العمالة، والأجور سريعة النمو، واضطراب سلاسل التوريد، وارتفاع تكاليف الطاقة إلى دفع أسعار المستهلكين صعودا في بولندا.