وول ستريت تتراجع بفعل خسائر لأسهم التكنولوجيا

تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الأربعاء قبيل نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر ديسمبر كانون الأول، مع تضرر أسهم التكنولوجيا من زيادة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 77.05 نقطة، أو 0.21 بالمئة، إلى 36722.60 نقطة.

ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 5.55 نقطة، أو 0.12 بالمئة، إلى 4787.99 نقطة في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 75.56 نقطة، أو 0.48 بالمئة، إلى 15547.16 نقطة.