وول ستريت تتراجع بفعل خسائر لأسهم التكنولوجيا

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الأربعاء قبيل نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر ديسمبر كانون الأول، مع تضرر أسهم التكنولوجيا من زيادة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 77.05 نقطة، أو 0.21 بالمئة، إلى 36722.60 نقطة.

ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 5.55 نقطة، أو 0.12 بالمئة، إلى 4787.99 نقطة في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 75.56 نقطة، أو 0.48 بالمئة، إلى 15547.16 نقطة.

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد ضد ألكويانو

فرمان جديد من مرتضى منصور بشأن انتخابات الزمالك

وزارة الصناعة تصدر قرارًا باشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب الواردة للاتجار

الأهلي يحسم موقفه من حسم صفقة الأخطبوط

بأمر من موسيماني.. نجم الأهلي لن يرحل في يناير

رسميا.. الإسماعيلي يخطف هداف السكة الحديد من إنبي

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الخميس

عاجل.. قناة واحدة عبر النايل سات تُعلن نقلها لمباريات كأس الأمم الإفريقية