الفيدرالي يفجر مفاجأة في اجتماعه الأخير

كما هو متوقع، أبقت مجموعة صنع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة المرجعي ثابتًا بالقرب من الصفر عند 0.25%. ومع ذلك، أشار المسؤولون أيضًا إلى أنهم يتوقعون زيادات تصل إلى ثلاثة أرباع نقطة مئوية في عام 2022، بالإضافة إلى ثلاث ارتفاعات أخرى في عام 2023 واثنتين أكثر من العام الذي يلي ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت اللجنة أنها ستسرع من وتيرة برنامجها الشهري لشراء السندات. بموجب الخطة الجديدة، سينتهي البرنامج الآن في شهر مارس تقريبًا، وبعد ذلك سيتم تحرير اللجنة لبدء رفع الأسعار.

يشير تسعير سوق العقود الآجلة لصندوق الاحتياطي الفيدرالي الحالي إلى وجود فرصة 2 إلى 1 للارتفاع الأول القادم في مارس، وفقًا لأداة FedWatch من CME. يتوقع التجار أن الزيادة التالية ستأتي في يونيو أو يوليو، تليها حركة ثالثة في نوفمبر أو ديسمبر.

وأشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أن السبب وراء هذه التحركات كان استجابة للتضخم الأعلى والأكثر ثباتًا مما كانوا يتصورون. ترتفع أسعار المستهلكين بأسرع وتيرة لها منذ ما يقرب من 40 عامًا.

ناقش صانعو السياسة أيضًا متى يمكن أن يبدأوا في خفض الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي البالغة 8.8 تريليون دولار، والتي تضاعفت أكثر من الضعف منذ بداية جائحة كوفيد.