مصنعو السيارات يدفعون سوق الأسهم الأوروبية إلى إغلاق قياسي مرتفع

ساعدت أسهم شركات صناعة السيارات في دفع سوق الأسهم الأوروبية إلى مستويات مرتفعة جديدة يوم الأربعاء، رغم أن اتجاه صعوديا للعام الجديد يبدو أنه يفقد زخمه بسبب مخاوف كوفيد-19 وتباطؤ النمو.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.1 بالمئة إلى 494.35 نقطة، وهو ثالث إغلاق قياسي على التوالي.

لكن اتجاها صعوديا شهدته السوق مؤخرا يبدو أنه يفقد قوته الدافعة وسط مخاوف حيال المتحور أوميكرون لفيروس كورونا وتزايد أسعار الفائدة وبيانات اقتصادية متباينة.

وجاء مؤشر أسهم شركات صناعة السيارت الأفضل أداء في جلسة يوم الأربعاء‭ ‬مع صعوده 2.7 بالمئة إلى مستوى قياسي بينما يتوقع المستثمرون أن يتعافى الإنتاج من نقص في أشباه الموصلات وأن من المرجح أيضا أن تتحسن مبيعات السيارات.

وصعد سهم شركة صناعة السيارات الألمانية بي إم دبليو 2.2 بالمئة بعد أن أعلنت عن مبيعات قياسية في 2021.

وقفز سهم رينو (PA:RENA) 5.3 بالمئة، لتأتي في مقدمة الرابحين ضمن المؤشر كاك 40 الفرنسي، بعد أن أعلنت كوالكوم (NASDAQ:QCOM) عن اتفاقات لتوريد الرقائق الالكترونية إلى مصنعين للسيارات من بينهم الشركة الفرنسية.

لكن بنك جيه بي مورجان اتخذ موقفا حذرا بشأن القطاع في 2022، مشيرا إلى شكوك المستهلكين بشأن السيارات الكهربائية في أوروبا.

وزاد مؤشر أسهم شركات التعدين 1.6 بالمئة حاذيا حذو صعود أسعار السلع الأولية، مع مراهنة المستثمرين على أن الطلب سيتعافى من التباطؤ الذي أثارته الجائحة.

وارتفع مؤشر أسهم البنوك 0.2 بالمئة بدعم من توقعات بزيادة أسعار الفائدة.

وتراجعت أسهم التكنولوجيا 0.5 بالمئة، إذ أن احتمالات ارتفاع الفائدة يجعل القطاع يبدو أقل جاذبية.