شروط سفر المصريين لأداء العمرة والعودة.. أبرزها PCR

يرغب العديد من المصريين للذهاب إلى الأراضي المقدسة وأداء مناسك العمرة، بعد انقطاع عامين كاملين بسبب جائحة كورونا، وبعد إعلان وزارة السياحة اليوم في الجريدة الرسمية، ضوابط وشروط سفر المعتمرين المصريين للسفر لأداء مناسك العمرة، يبحث الكثيرون عن ما هيتها؟

وسنستعرض لكم خلال السطور التالية، شروط والضوابط التي وضعتها وزارة السياحة للمصريين الراغبين في أداء مناسك العمرة 1443 هـ، في السطور التالية:-

شروط أداء مناسك العمرة للمواطنين

وبحسب قرار وزير السياحة المصري، فإن المواطنين يجب أن يتبعوا بعض الإرشادات حتى يتمكنوا من أداء مناسك العمرة، والتي جاءت كالآتي:

وجوب تلقي المعتمر جرعات اللقاح المعتمدة بما فيها الجرعة التعزيزية الثالثة «لمن مر علي تلقيه الجرعة الأخيرة من اللقاح 6 أشهر» وذلك وفقًا للضوابط المقررة.

حصول المعتمر على شهادة طبية صادرة عن أحد المراكز المعتمدة التابعة لوزارة الصحة والسكان تفيد خلوه من أي أمراض مزمنة.

ضرورة إجراء المعتمر مسحة الـ PCR قبل سفر المعتمر بـ 72 ساعة، من أحد المراكز المعتمدة التابعة لوزارة الصحة والسكان، على أن تتحمل غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تكلفة إجراء التحاليل نيابة عن الشركة السياحية المنفذة لبرنامج العمرة، وفق الآلية التي تضعها الغرفة في هذا الشأن.

توقيع المعتمر إقرار باطلاعه على كافة الاشتراطات الصحية المقررة من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية والسعودية، على أن يكون هذا الإقرار شاملا البيانات التفصيلية للمعتمر، حتى يتسنى لوزارة الصحة والسكان متابعته عند العودة إلى البلاد من خلال مكاتب الصحة والغرف الوقائية.

شروط عودة المعتمرين من السعودية لمصر

وبعد انتهاء برنامج رحلة العمرة، وعودة المعتمرين للمنافذ المصرية، يجب اتباع الآتي:

ضرورة إجراء المعتمر تحليل PCR قبل السفر لمصر بـ 72 ساعة من أحد المراكز المعتمدة في المملكة، طبقًا للبيان المرسل من المملكة، على أن تتحمل غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تكلفة إجراء التحاليل نيابة عن الشركة السياحية المنفذة لبرنامج العمرة، وفق الآلية التي تضعها الغرفة في هذا الشأن.

وعند الوصول إلى المنافذ المصرية يجب اتباع الآتي:

ضرورة إجراء المعتمر اختبار ID Now COVID -19 Test عند الوصول إلى المنافذ المصرية، من خلال الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان والموجودة.

خضوع المعتمر للمتابعة من قبل وزارة الصحة بعد وصوله لمدة 14 يومًا، في محل سكنه المذكور بالبيانات الواردة بالإقرار الموقع من المعتمر قبل السفر.