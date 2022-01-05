زيادة أكبر من المتوقع في الوظائف بالقطاع الخاص الأمريكي في ديسمبر

أضاف أرباب العمل بالقطاع الخاص في الولايات المتحدة عددا أكبر من المتوقع من الوظائف في ديسمبر كانون الأول، مما يشير إلى قوة كامنة في سوق العمل في أكبر اقتصاد في العالم في نهاية 2021.

وأظهر تقرير التوظيف الوطني لمؤسسة (إيه دي بي) يوم الأربعاء أن عدد الوظائف بالقطاع الخاص الأمريكي قفز بمقدار 807 آلاف وظيفة الشهر الماضي. وجرى تعديل البيانات لشهر نوفمبر تشرين الثاني بالخفض لتظهر زيادة قدرها 505 آلاف وظيفة بدلا من الرقم الأولي البالغ 534 ألفا.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن الوظائف بالقطاع الخاص الأمريكي ستسجل زيادة قدرها 400 ألف وظيفة.