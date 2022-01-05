الأردن يشتري 60 ألف طن من القمح في مناقصة

قال متعاملون إن مشتري الحبوب الحكومي الأردني اشترى 60 ألف طن من القمح للتوريد من مناشيء خيارية وذلك في مناقصة أٌغلقت يوم الأربعاء.

وأضافوا أنه جرى شراء القمح مقابل 326 دولارا للطن من شركة أجرو تشيرنوجي شاملا تكاليف الشحن للتوريد في النصف الأول من أغسطس آب 2022.

وقالوا إن شركتين تجاريتين أخريين شاركتا في المناقصة، إذ عرضت شركة سي.إتش.إس 329.87 دولار للطن في حين عرضت شركة أميروبا 333.90 دولار للطن. وشمل العرضان تكاليف الشحن.

وبحسب المتعاملين، فإن مشتري الحبوب الحكومي الأردني كان قد سعى لشراء 120 ألف طن في المناقصة، مقترحا بضع فترات محتملة للشحن في يوليو تموز وأغسطس آب.