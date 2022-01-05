3 عملات تنجو من فخ الخسارة يتقدمهم الين الياباني

التقط الين اليابانى أنفاسه أخيرا بعد يومين من الخسائر الحادة التى منى بها في ظل ارتفاع آمال التشديد النقدي التى دفعت بالدولار لمستويات مرتفعة تزامنا مع تراجع مخاوف أوميكرون وتحسن شهية المخاطرة، وفي ظل انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية انخفض الدولار اليوم، ورغم أن الوضع لم يختلف بالنسبة لأوميكرون كثيرا فمازال هو المتحور الأكثر انتشارا ولكن أعراضه لا تتسبب في دخول المستشفيات.

ورغم أن المؤشرات الاقتصادية لم تكن في صالح الين، إذ أظهر مؤشر ثقة المستهلكين تراجع مستوى الثقة بأقل من المتوقع عند 39.1 نقطة مقابل توقعات الأسواق عند 39.8 نقطة، لكن يبدو أن التسريبات بشأن رفع بنك اليابان توقعاته للتضخم إلى 1% العام المالي المقبل، رغم مقاومته لتلك الخطوة في السابق، وكذلك احتمالية رفعه لتوقعات النمو.

وارتفع الين اليابانى فى المتوسط 1.79% أمام العملات الرئيسية الأخرى، وكان أكبر ارتفاعاته أمام الدولار الكندى بنحو 0.46% وأمام الدولار الأمريكي 0.38%، وأمام الفرنك السويسري 0.29%، وأمام الدولار النيوزلندى 0.25% وأمام الاسترليني 0.24%.

ويسجل زوج الدولار ين 115.97 ين بانخفاض 0.14%، وذلك بعدما تم تداوله خلال اليوم في نطاق بين 115.62 و116.24 ين.

وفي المرتبة الثانية يحل العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، بمكاسب 1.42% في المتوسط أمام العملات الرئيسية الأخرى، واستفاد اليورو من ارتفاع التضخم في إيطاليا الشهري إلى 0.4% وهو أعلى من التوقعات عند 0.3%، وكذلك اتساع النشاط الخدمي في القطاع الخاص بألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي، وفرنسا وفي المنطقة بأكملها بما يتماشى مع التوقعات، حيث سجل مؤشر مديرى المشتريات الخدمي للمنطقة 53.1 نقطة.

واستفاد اليورو أيضا من تصريحات أعضاء المركزي الأوروبي، التى توقعوا فيها تراجع التضخم وبلوغه ذروته وأن يبدأ عهدا جديدا يكون فيه قريبا من مستهدفات المركزي الأوروبي حول 2% خلال الفترة المقبلة، بما يستدعى سحب المحفزات النقدية وتقديم أسعار فائدة طبيعية تدريجيا بما يتماشي مع الواقع الجديد حسب فيلروي ديجالو، رئيس المركزي الفرنسي.

وجاءت ارتفاعات اليورو الأكبر أمام الدولار الكندى الذي ارتفع أمامه 0.42%، وأمام الدولار الأمريكي الذي ارتفع أمامه 0.31%، وأمام الدولار النيوزلندي الذي ارتفع أمام 0.27%.

وحل الدولار الاسترالي المنتشي بانخفاض مخاوف أوميكرون، ثالثا من حيث أكثر العملات تحقيقا للمكاسب بارتفاع في المتوسط قدره 0.93%، وجاءت اكبر ارتفاعات الدولار الاسترالي أمام الدولار الكندي.