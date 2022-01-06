أسعار الذهب اليوم الخميس 6-1-2022.. المعدن الأصفر يواصل الارتفاع

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس في مستعل التعاملات الصباحية بالسوق المصري  بنحو جنيهان، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار الذهب في البورصات العالمية.

أسعار الذهب اليوم:
عيار 24 سجل 908.5 جنيهات.

عيار 21 سجل 795 جنيها.

عيار 18 سجل 681.5 جنيه.

الجنيه الذهب 6360 جنيها.

 

أسعار الذهب عالميًا:

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا اليوم الأربعاء إذ عزز ارتفاع الإصابات بالمتحور أوميكرون الإقبال عليه كملاذ آمن للاستثمارات.

لكن حركة التداول ظلت حبيسة نطاق محدود إذ يترقب المستثمرون تفاصيل اجتماع لجنة السياسات الأخير في البنك المركزي الأمريكي مع تزايد الرهانات على رفع أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1818.79 دولار للأوقية الساعة 10:30 بتوقيت جرينتش كما ارتفع سعره في المعاملات الآجلة بالسوق الأمريكية 0.3% إلى 1819.50 دولار.

وتترقب الأسواق تفاصيل اجتماع البنك المركزي الأمريكي يومي 14 و15 ديسمبر الماضي التي تصدر الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش اليوم وربما تلقي الضوء على خطة المجلس لرفع الفائدة وتخفيف إجراءات التحفيز التي كانت الجائحة دافعا لاتخاذها.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى استقر سعر الفضة دون تغيير يذكر على 23.06 دولار للأوقية وارتفع سعر البلاتين 0.9% إلى 980 دولارا للأوقية والبلاديوم 2.1% إلى 1910.08 دولار للأوقية.

 

ads
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

فرمان ناري.. الأهلي يحسم موقفه من ضم نجم الزمالك

حرب الصفقات تشتعل بين ريال مدريد وبرشلونة

أول تحرك رسمي من الأهلي لضم نجم منتخب مصر

فرمان جديد من مرتضى منصور بشأن انتخابات الزمالك

عاجل.. أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد ضد ألكويانو

ليس بن شرقي.. نجم الزمالك يحسم موقفه النهائي من تجديد عقده

شاهد.. والدة "بسنت" ضحية الابتزاز الإلكتروني توجه رسالة للمصريين

عاجل.. قناة واحدة عبر النايل سات تُعلن نقلها لمباريات كأس الأمم الإفريقية