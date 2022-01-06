أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 6-1-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

في مستهل أخر تعاملات الأسبوع استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس في البنوك العاملة في مصر، حيث سجلت العملة الأمريكية  أعلى سعر في مصرف أبوظبي الاسلامي بقيمة 15.67 جنيها، في حين  يقدم بنك مصر أقل سعر لبيع الدولار 15.69 جنيها.

 

سعر الدولار اليوم:
 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري
15.66 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

ads
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

فرمان ناري.. الأهلي يحسم موقفه من ضم نجم الزمالك

حرب الصفقات تشتعل بين ريال مدريد وبرشلونة

أول تحرك رسمي من الأهلي لضم نجم منتخب مصر

فرمان جديد من مرتضى منصور بشأن انتخابات الزمالك

عاجل.. أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد ضد ألكويانو

ليس بن شرقي.. نجم الزمالك يحسم موقفه النهائي من تجديد عقده

شاهد.. والدة "بسنت" ضحية الابتزاز الإلكتروني توجه رسالة للمصريين

عاجل.. قناة واحدة عبر النايل سات تُعلن نقلها لمباريات كأس الأمم الإفريقية