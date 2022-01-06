تفاصيل وفاة الفنانة مها أبو عوف وموعد تشييع الجثمان

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مها أبو عوف
مها أبو عوف
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رحلت الفنانة مها أبو عوف عن عالمنا في الساعات الأولى من اليوم الخميس الموافق السادس من يناير 2022، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، عن عمر ناهز الـ63 عاما.

 

وفاة مها أبو عوف

 

وعانت الراحلة مها أبو عوف من مرض السرطان الذي لازمها خلال الفترة الماضية، قبل أن تسوء حالتها الصحية وتصاب بالتهاب رئوي حاد استدعى نقلها إلى حدى المستشفيات لتفارق عالمنا.

 

وترص بوابة الفجر أبرز المعلومات عن الفنانة الراحلة مها أبو عوف في السطور التالية:

 

ولدت مها أبو عوف في الـ28 من نوفمبر عام 1959 لدى أسرة ميسورة الحال، حيث أن والدها هو أحمد شفيق أبو عوف، وشقيقها الفنان الراحل عزت أبو عوف.

 

دراسة مها أبو عوف

 

وتخرجت مها أبو عوف فى الجامعة الأمريكية، قبل أن تكون مع أشقائها فرقة "الفور إم" الغنائية أواخر السبعينيات، واحترفت التمثيل عقب توقف الفرقة لأسباب معينة.

 

زواج مها أبو عوف وعمر خورشيد

 

تزوجت مها أبو عوف لأول مرة من الراحل عازف الجيتار عمر خورشيد، الذي فارق الحياة إثر تعرضه لحادث يظن الكثيرون أنه مدبرا، ليتركها بعد قصة حب كبيرة بينهما توجت بالزواج حينها رغم فارق السن.

 

زواج مها أبو عوف

 

واصلت مها أبو عوف حياتها عقب وفاة خورشيد وتزوجت مرة أخرى حيث أنجبت ابنها الذي أسمته "شريف"، ثم تنفصل عنه، وبعد فرة تتزوج من عمر المنزلاوي في الزواج الثالث لها والأخير.

 

أعمال مها أبو عوف الفنية

 

قدمت الفنانة مها أبو عوف العديد من الأعمال الفنية التي تنوعت بين السينما والدراما، حيث اتسم أسلوبها بالبساطة والرقي لتكون قاعدة جماهيرية كبيرة وتجمع بفنها وتألقها حبا وتقديرا من الجميع.

 

آخر أعمال مها أبو عوف

 

وظهرت مها أبو عوف في مسلسل "الحرير المخملى"، وهو آخر أعمالها حيث عرض خلال الأشهر القليلة الماضية، وقام ببطولته مصطفى فهمى، داليا مصطفى، أحمد وفيق، مها أبوعوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامى مغاورى، طارق صبرى، والعمل مأخوذ عن رواية الحرير المخملى لأميمة عزالدين.

 

تشييع جثمان مها أبو عوف

 

وتُشيع أسرة الفنانة الراحلة مها أبو عوف جثمانها بعد صلاة ظهر اليوم الخميس من مسجد الرحمن الرحيم، بمنطقة مصر الجديدة.

 

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