موعد مباريات منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا

بطولة أمم إفريقيا، بدأ العد التنازلي لانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقامة في الكاميرون، والتي تنطلق في الـ9 من يناير الجاري، وتستمر حتى السادس من فبراير المقبل.

بطولة أمم إفريقيا

وتنطلق بطولة أمم إفريقيا في التاسع من يناير الجاري، بمواجهة منتخب الكاميرون صاحب الضيافة ونظيره بوركينا فاسو، ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي تضم الرأس الأخضر وإثيوبيا.

قرعة بطولة أمم إفريقيا

وأسفرت قرعة بطولة أمم إفريقيا عن وقوع المنتخب الوطني المصري في المجموعة الرابعة، التي تشهد منافسة قوية مع نيجيريا وغينيا بيساو والسودان الشقيق.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لقرائها الكرام مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا بالسطور التالية:

أولى مباريات مصر في بطولة أمم إفريقيا

يخوض منتخب مصر مباراته الأولى في بطولة أمم إفريقيا أمام نظيره النيجيري، في مواجهة من المتوقع أن تكون نارية نظرا لتاريخ المنتخبين الكبير، وذلك يوم الـ11 من يناير الجاري في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر وغينيا بيساو في بطولة أمم إفريقيا

ويلاقي المنتخب المصري في ثاني لقاءات المجموعة الرابعة التي أسفرت عنها قرعة بطولة أمم إفريقيا غينيا بيساو في الـ15 من يناير 2022، الساعة الـ9 مساء بالتوقيت المحلي.

موعد مباراة مصر والسودان في بطولة أمم إفريقيا

يواجه منتخب مصر نظيره السوداني الشقيق في آخر مواجهات المجموعة الرابعة، يوم الـ19 من يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ألقاب مصر في بطولة أمم إفريقيا

ويدخل منتخب مصر بطولة أمم إفريقيا المرتقبة وهو الأكثر تتويجا باللقب القاري الكبير، متسيدا القارة الأفريقية، برصيد 7 بطولات، رغم وصوله إلى نهائي البطولة في 9 مناسبات، بفارق لقبين عن أقرب منافسيه المنتخب الكاميروني.