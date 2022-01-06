النيابة تقرر حبس المتهمين في واقعة الفتاة بسنت خالد

تصدرت الطالبة بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني، اليوم الخميس، الموافق السادس من يناير 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعد حبس المتهمين.

بسنت خالد

وقررت نيابة كفرالزيات بمحافظة الغربية، برئاسة المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة كفرالزيات، حبس المتهمين في واقعة بسنت خالد، التي شغلت الرأي العام في الآونة الأخيرة.

والد بسنت خالد

واتهم والد بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني المتهمين، وتم فح التحقيق وتوجيه تهم الابتزاز وإساءة استخدام وسائل الاتصالات وإفشاء أسرار الحياة الخاصة من قبل جهات التحقيق للمتهمين واعترافاتهم خلال التحقيق.

التحقيق في واقعة بسنت خالد

وحققت نيابة كفرالزيات مع المتهمين الرئيسيين في واقعة بسنت خالد بعد تقدم والدها خالد شلبي ببلاغ يتهمهما بابتزاز ابنته وفبركة صور لها على غير الحقيقة، وتقديمه لصور وخزينة ذاكرة بصور وفيديو قاما المتهمان بتداوله لابنته ما أثر على حالتها النفسية وجعلها تقدم على تناول حبة غلة سامة لإنهاء حياتها بعد تعرضها لضغوط عصيبة كبيرة.

القبض على مرتكبي واقعة بسنت خالد

وألقت مديرية أمن الغربية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام في القبض على المتهمين في واقعة بسنت خالد ضحية الصور المفبركة، والابتزاز الالكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك بقرية كفر يعقوب التابعة لمركز كفرالزيات.

ضبط المتهمين في واقعة بسنت خالد

ونجحت جهود البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام في تحديد أماكن اختباء المتهمين في واقعة بسنت خالد "ابراهيم. ا" و"عبدالحميد. ش"، وباستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة ضباط البحث الجنائي بأمن الغربية أمكن ضبطهما، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انتحار بسنت خالد بسبب الابتزاز

واشتعلت مواقع التعواصل الاجتماعي عقب تداول خبر وفاة بسنت خالد بسبب الابتزاز الإلكتروني من قبل متهمين في قرية كفر يعقوب بدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية لتنهي حياتها بتتناول قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال "حبة الغلة السامة".

حالة بسنت خالد النفسية

وقال والد الضحية بسنت خالد أنها كانت تعاني من حالة نفسية سيئة لقيام بعض الأشخاص بابتزازها والتنمر ضدها وتشويه سمعتها من خلال صور مفبركة ونشرها وتداول صورتها عبر أهالي القرية.

تقرير الصحة حول وفاة بسنت خالد

وأكد تقرير مفتش الصحة أن سبب وفاة الطالبة بسنت خالد هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تناول حبة غلة، نافيا وجود شبهة جنائية، حيث حرر محضر عن الواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

بداية واقعة بسنت خالد

وبدأت واقعة الضحية بسنت خالد حينما شاهد والدها شاهد مقطع فيديو منشور ليها بين شباب القرية من غير وجهها، ثم ركب المتهمان وشها على صورة أخرى ونسبوا الصورة والفيديو لها، ونفت الضحية أن تكون صورها، ثم خرج الوالد لتأدية صلاة الجمعة قبل أن يعود ويجدها "منتحرة"، حسبما قالت شقيقتها.