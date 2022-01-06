استقرار اسعار الخضروات والفاكهة بالاسواق المصرية اليوم الخميس

الاقتصاد
اسعار الخضروات والفاكهة
اسعار الخضروات والفاكهة في الاسواق اليوم
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استقرت  اسعار الخضروات والفاكهة حسب موقع سوق العبور، اليوم الخميس، مع مواصلة الحكومة بزيادة ضخ المرعوض منها بالاسواق من خلال التوسع في زراعة مساحات جديدة.

وجاءت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم كالاتي:

اسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه.

البطاطس بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البصل بين 2 و2.75 جنيه.

الكوسة بين 3.5 و8.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و8 جنيهات.

الملوخية بين 3 و9 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و7 جنيهات.

البسلة بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

البرتقال البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات.

اليوسفي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 6 و9 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و9 جنيهات.

 

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