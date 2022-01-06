أسعار صرف "اليورو" مقابل الجنيه بجميع البنوك اليوم الخميس 6 يناير 2022

متوسط اسعار صرف "اليورو" 17.71 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع بجميع البنوك

حققت اسعار اليورو مقابل الجنيه في مصر اليوم الخميس 6 يناير 2022 استقرار، حيث سجلت في متوسط اسعار صرفها نحو17.71 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع بجميع البنوك.

اسعار صرف "اليورو" مقابل الجنيه اليوم الخميس 6 يناير 2022:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

17.71 جنيه للشراء.

17.83 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

17.63 جنيه للشراء

17.83 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

17.63 جنيه للشراء.

17.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

17.64 جنيه للشراء.

17.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

17.68 جنيه للشراء.

17.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

17.66 جنيه للشراء.

17.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

17.71 جنيه للشراء.

17.82 جنيه للبيع.

ارتفاع الاحتياطي النقدي بنهاية ديسمبر 2021:

أعلن البنك المركزى المصري ارتفاع صافي الإحتياطيات الدولية صافي الإحتياطيات الدولية يصل إلى 40934.8 مليون دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2021.

وكان البنك المركزي المصري، اعلن أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلي نحو 40.909 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي، مقابل احتياطي نقدي أجنبي بلغ نحو 40.849 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2021

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار، واليورو، والجنيه الإسترلينى، والين اليابانى، واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية.

البنوك إجازة رسمية اليوم الخميس 6 يناير 2021:

أغلقت البنوك تعاملاتها أمام الجمهور اليوم الخميس، بمناسبة إجازة رسمية بالبلاد احتفالا بأعياد الميلاد المجيد.

وقال البنك المركزي في بيان سابق، إنه تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق ٦ يناير ٢٠٢٢، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق ٩ يناير ٢٠٢٢.

كما أعلنت إدارة البورصة المصرية وقف التداولات بها اليوم الخميس بالتزامن مع إحتفالات أعياد الميلاد المجيد.

ومن المقرر ان تستأنف البنوك والبويرصة يوم الاحد اعمالها بعد إنتهاء إجازة اعياد الميلاد المجيد.

وكان البنك المركزي أعلن أمس إطلاق موقع إلكتروني لإدارة حسابات محفزة الهاتف، حيث يسمح بإغلاق محفظة الهاتف المحمول، ي يستطيع من خلالها المواطن إجراء استعلام عن أي محفظة إلكترونية مسجلة برقم هاتفه المحمول وكذا إلغاء الاشتراك في المحفظة مجانًا ودون الحاجة لزيارة الفرع تمهيدًا لتغيير مقدم الخدمة.