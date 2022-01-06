اسعار اللحوم بجميع انواعها اليوم الخميس 6 يناير 2022

اسعار اللحوم الضأن ارتفعت من 140 جنيه للكيلو إلى 185 جنيه للكيلو

تباينت أسعار اللحوم في الأسواق المصرية، اليوم الخميس، في ظل قيام الحكومة بطرح كميات كبيرة منها بالأسواق للحد من ارتفاع الأسعار والحفاظ على استقرارها مع زيادة أسعار الأعلاف.

أسعار اللحوم بجميع انواعها اليوم الخميس 6 يناير 2022:

وتراوحت أسعار اللحوم في الأسواق بين 140 إلى 165 جنيها للكيلو الكندوز، وسجل سعر كيلو اللحوم المفروم في المتوسط بين 130- 150 جنيها، وبلغ أسعار السجق البلدى فى السوق المصرية من 120-140 جنيها، ووصل سعر كيلو كباب الحلة 140-165 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 145 - 170 جنيها للكيلو، والستيك والبفتيك 130 - 160 جنيها للكيلو، وتبلغ أسعار اللحوم الضأن مستويات تتراوح بين 140 - 165 جنيها، والكبدة الضأن 160 - 190 جنيه، وسجل سعر اللحم الجملى بين 110 إلى 130 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم ترتفع خلال الأيام الماضية:

وكانت أسعار اللحوم سجلت ارتفاعات محدودة خلال الفترة الماضية، خاصة اللحوم الضأن التى ارتفعت من 140 إلى 185 جنيها للكيلو، وأرجع التجار زيادة أسعار اللحوم الضأن بالاسواق؛ لارتفاع أسعار الأعلاف عالميًا، وزيادة تكاليف تربية المواشي على الفلاحيين.