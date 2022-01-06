اسعار صرف الريال السعودي اليوم الخميس 6 يناير 2022

الريال السعودي سجل متوسط اسعار البنوك نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

حققت اسعار صرف الريال السعودي، اليوم الخميس، استقرار حيث سجل في متوسط التعاملات نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أسعار صرف الريال السعودي اليوم الخميس 6 يناير 2022:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.







سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.17 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.







سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.15 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.







سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.17 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.







سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.18 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.







سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.07 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.







سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.







سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.12 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

ارتفاع الاحتياطي النقدي بنهاية ديسمبر 2021:

أعلن البنك المركزى المصري ارتفاع صافي الإحتياطيات الدولية صافي الإحتياطيات الدولية يصل إلى 40934.8 مليون دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2021.

وكان البنك المركزي المصري، اعلن أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلي نحو 40.909 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي، مقابل احتياطي نقدي أجنبي بلغ نحو 40.849 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2021

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار، واليورو، والجنيه الإسترلينى، والين اليابانى، واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية.

البنوك إجازة رسمية اليوم الخميس:

أغلقت البنوك تعاملاتها أمام الجمهور اليوم الخميس، بمناسبة إجازة رسمية بالبلاد احتفالا بأعياد الميلاد المجيد.

وقال البنك المركزي في بيان سابق، إنه تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق ٦ يناير ٢٠٢٢، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق ٩ يناير ٢٠٢٢.

كما أعلنت إدارة البورصة المصرية وقف التداولات بها اليوم الخميس بالتزامن مع إحتفالات أعياد الميلاد المجيد.

ومن المقرر ان تستأنف البنوك والبويرصة يوم الاحد اعمالها بعد إنتهاء إجازة اعياد الميلاد المجيد.

وكان البنك المركزي أعلن أمس إطلاق موقع إلكتروني لإدارة حسابات محفزة الهاتف، حيث يسمح بإغلاق محفظة الهاتف المحمول، ي يستطيع من خلالها المواطن إجراء استعلام عن أي محفظة إلكترونية مسجلة برقم هاتفه المحمول وكذا إلغاء الاشتراك في المحفظة مجانًا ودون الحاجة لزيارة الفرع تمهيدًا لتغيير مقدم الخدمة.