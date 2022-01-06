أسعار الخضروات اليوم الخميس 6-1-2021 في أسواق مصر

يبحث الكثيرون عن أسعار الخضروات اليوم الخميس الموافق 6 يناير 2022، والسلع الأساسية الأكثر استخداما بشكل يومي ولا يمكن الاستغناء عنها في إعداد الوجبات.

أسعار الخضروات في أسواق مصر

وترصد بوابة "الفجر" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، أسعار الخضروات في الأسواق في السطور التالية:

سعر البطاطس

وتراوح سعر البطاطس اليوم بين 4 و7 جنيهات.

سعر البصل

وتراوح سعر كيلو البصل في الأسواق اليوم، بين 2.5 حتى 6 جنيهات.

سعر القلقاس

تراوح سعر كيلو القلقاس اليوم، بين 4 إلى 8 جنيهات.

سعر الخيار

وبلغ سعر كيلو الخيار البلدي اليوم نحو 7 جنيهات، والصوب 6 جنيهات للكيلو الواحد.

سعر القرنبيط

سجل سعر حبة القرنبيط متوسط وزن 2 كيلو نحو 7 جنيهات.

سعر الجزر

وسجل سعر الجزر اليوم، نحو 5 جنيهات للكيلو.

سعر الباذنجان

تراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي اليوم، بين 2 إلى 4 جنيهات، وسعر الرومي من 1.5 إلى 4 جنيهات، والباذنجان الأبيض من 1.5 إلى 3.5 جنيه.

سعر الثوم

سجل سعر الثوم الأبيض اليوم، نحو 27 جنيهًا.

سعر البسلة

وتراوح سعر كجم البسلة، بين 5 إلى 8 جنيهات.

سعر السبانخ

ووصل سعر كجم من السبانخ نحو 7 جنيهات.

سعر الخس

سجل سعر الخس الكابوتشي في الأسواق اليوم، نحو 10 جنيهات، بينما الخس المر 3 جنيهات للواحدة، والخس الأحمر 5 جنيهات، والخس المشرشر 4 جنيهات للحزمة.

سعر الطماطم

بلغ سعر الطماطم في الأسواق اليوم، نحو 7 جنيهات.

سعر الملوخية

تراوح سعر كيلو الملوخية في الأسواق اليوم، بين 1.5 إلى 4 جنيهات.

سعر الفلفل

سجل سعر الكيلو من الفلفل الألوان اليوم، نحو 20 جنيها، بينما تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 4 و7 جنيهات، وجاء سعر الفلفل الحامي البلدي بـ10 جنيهات، والفلفل الرومي صوب نحو 7 جنيهات.

سعر البطاطا

تراوح سعر البطاطا في الأسواق بين 2.5 إلى 5 جنيهات.

سعر البروكلي

وسجل سعر الكجم من البروكلي نحو 8 جنيهات.

عيش الغراب

وتراوح سعر طبق عيش الغراب وزن 250 جراما بين 25 إلى 40 جنيهًا.

سعر البامية

وتراوح سعر البامية اليوم، بين 5 إلى 12 جنيهًا للكيلو.

سعر اللفت

تراوح سعر الكيلوجرام من اللفت بين 1.5 إلى 4 جنيهات.

سعر الكوسة

تراوح سعر كيلو الكوسة اليوم، بين 3 إلى 6 جنيهات.

سعر الفاصوليا

تراوح سعر الكجم من الفاصوليا اليوم، بين 6 إلى 8 جنيهات.

سعر الليمون

وتراوح سعر كجم الليمون اليوم، بين 5 و7 جنيهات.

سعر الزيتون

بلغ سعر الزيتون التفاحي نحو 30 جنيهًا للكيلو، والزيتون العزيزي 30 جنيهًا.

سعر الخضروات اليومي

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