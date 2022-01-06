قرار "جمهوري" بالتجديد لنائبين رئيس المنطقة الاقتصادية

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، تجديد تعيين رؤساء القطاعين الجنوبي والشمالي بالمنطقة.

وقالت الهيئة في بيان عبر صفحته على مواقع التواصل الإجتماعي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا رقم ٦٣٠ لعام ٢٠٢١ بتجديد تعيين كل من، اللواء محمد شعبان مرعي نائبًا لرئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للقطاع الجنوبي، واللواء محمد عبد العزيز براية نائبًا لرئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للقطاع الشمالي؛ وذلك لمدة عام من تاريخ القرار الجمهوري.

وكان الرئيس " السيسي" سبق وأن اصدر، قرارًا جمهوريًا رقم 433 لسنة 2020 بتجديد تعيين المهندس يحيى زكي رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمدة عام اعتبارًا من 12 أغسطس 2020، بعد أن تم تعيينه في أغسطس 2019.

وأسست المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتنمية الأراضي الواقعة على جانبي محور قناة السويس الممتدة على مساحة 461 كم مربع وتنميتها لتصبح منطقة صناعية ولوجستية عالمية، وتحولت في عام 2015 إلى منطقة اقتصادية ذات شأن خاص لتسهيل الاستثمار بها امام المستثمرين الأجانب.

وحققت الهيئة صافي ارباح في العام المالي الماضي نحو 1.8 مليار جنيه، وتستهدف توفير نحو 400 ألف فرصة عمل لشباب المصريين بحلول 2025، من خلال مشروعات عملاقة تستعد لتنفيذها في مختلف القطاعات تشمل إنشاء مصانع بتروكيماويات، ومجمع عالمي للميثانول، محطة صب جاف للحبوب والغلال، ومشروعات الهيدروجين الاخضر.