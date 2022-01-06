مصر تعزز صادرتها من الكيماويات والأسمدة بإطلاق معرض" إيجي بلاست"

قال خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إن المجلس يستعد لاطلاق معرض ايجي بلاست الأحد المقبل لتعزيز تواجد صادرات القطاع بمختلف الاسواق العالمية.

وحققت صادرات القطاع اعلي قيمة بين مختلف منتجات والسلع المصرية التى تم تصديرها خلال عام 2021،، حيث ارتفعت 43% على اساس سنوي لتسجل قيمة 6.6 مليار دولار مقارنة 4.15 مليار دولار عن نفس الفترة من عام 2020.

واضاف “ أبو المكارم” ایجی بلاست معرض وطنى خالص للشركات المصرية المصنعة والمصدرة لمختلف قطاعات صناعة ‏البلاستيك والبتروكيماويات.‏، مشيرا إلي أنه لأول مرة يتم تخصيص مساحة للشركات متناهية الصغر تحت رعاية ودعم المجلس ‏التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة وذلك لتأهيلهم لعمليات التصدير الخارجي ‏ودمجهم داخل القطاع

أوضح أبو المكارم أن المعرض يستضيف ما يزيد عن 22 ألف زائر و٣٤٠شركة عارضة محلية ودولية (٧٠شركة محليه مصنعة ومصدرة و٢٧٠شركة اجنبية من ٩ دول تضم كل من تركيا والهند والصين والسعودية والامارات وفيتنام وسويسرا والمانيا وقطر)

أضاف ان المعرض يضم صالتي عرض بمساحة إجمالية 20000 متر، وان القطاعات المشاركة هي قطاع صناعة البلاستيك والبتروكيماويات ومنها على سبيل ‏المثال الخامات، الماستر باتش، الخيوط والأدوات الصناعية، الماكينات، البلاستيكات ‏الهندسية، مواسير وخراطيم ومستلزماتها، مستلزمات الري والزراعة، الأدوات ‏الصحية ومستلزماتها، أدوات منزلية ومكتبية، التعبئة والتغليف، عبوات وحاويات، ‏لعب الأطفال، تدوير اللدائن

اكد ابو المكارم على نجاح المعرض فى جذب العديد من الشركات المحليه والعالميه وكذلك رجال الاعمال المهتمين بقطاع صناعه البلاستيك والبتروكيماويات ، لما يتيح لهم من فرصًا تجاريه هائله،مشيرا اليه بأنه يعد المكان الانسب للالتقاء برجال الصناعه والاقتصاد المهتمين بقطاع صناعه البلاستيك والبتروكيماويات المصريه والذي شهد نموًا هائلا خلال الحقبه الاخيره مما جعل القطاع يعمل بمثابه القاطره للقطاع الصناعي المصري بجميع قطاعاته ليس هذا فحسب بل وضع القطاع على رأس أكثر القطاعات نموا وربحيه وجذبًا للاستثمارات وايضا كأكثر القطاعات بحجم الصادرات.

قال إنه يتزامن مع انطلاق معرض ايجي بلاست انطلاق "بلاستيكس" والذى يستعرض الفرص الكبيرة التي يزخر بها قطاع المواد البلاستيكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يستقطب نُخبة من الخبراء المتخصصين لاستكشاف الفرص الجديدة للاستثمار والأعمال في القطاع