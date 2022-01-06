إطلاق أول دليـل باللغة العربية للمصطلحات والتعريفات الرئيسية المتعلقة بالحوكمـة

د. شريفة شريف: الحوكمة مطلب أساسي لضمان تطور الجهاز الإداري واتخاذ القرارات الرشيدة التي تراعي متطلبات وتوقعات كل الأطراف

أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- أول دليـل باللغة العربية للمصطلحات والتعريفات الرئيسية المتعلقة بالحوكمـة، والذي يشمل مجموعة كبيرة من المصطلحات المستخدمة في العديد من المنظمات الدولية ذات الصلة بمجال الحوكمة.



وقالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن الدليل يهدف إلى تزويد كل الأطراف المهتمة بتعريفات واضحة ومحددة وموحدة للمصطلحات والمفاهيم الشائع استخدامها في مجال الحوكمة، مشيرة إلى أن هناك ثلاثة استخدامات أساسية لهذا الدليـل تشمل؛ توفير دليـل استرشادي لأي مؤسسة مهتمة بمفاهيم الحوكمة وتحسين فهمها لها، وضمان اتباع نهج متسق عند استخدام المصطلحات ذات الصلة مع تسهيل وتوحيد المعني عند ترجمتها باللغة العربية، وأخيرًا، توحيد التعريفات المستخدمة في العمليات الحكومية في مصر والتي من شأنها أن تساعد في تحسين تطبيق معايير الحوكمـة والالتزام بها.



كما أكدت شريف أن الحوكمة تعد مطلبًا أساسيًا لضمان تطور الجهاز الإداري، واتخاذ القرارات الرشيدة التي تراعي متطلبات وتوقعات كل الأطراف، مشيرة إلى أن الحوكمة كأداة رقابية تهدف إلى وضع قواعد ومبادئ لإدارة المنظمات والمؤسسات والرقابة عليها، وتحقيق العدالة والشفافية وضمان حق المساءلة، بالإضافة إلى توزيع الأدوار والمسؤوليات عبر هياكل تنظيمية مُحكمة.



يشار إلى أن دليـل المصطلحات والتعريفات الرئيسية المتعلقة بالحوكمـة؛ هو وثيقـة حيـة يتـم تحديثها باستمرار، بالتزامن مع التطور المستمر والواسع الذي يشهده مجال الحوكمة.