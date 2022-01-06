سرطان الرئة.. معلومات مهمة عن المرض الذي تسبب في وفاة مها أبو عوف

سادت حالة من لحزن في لوسط الفني بعد رحيل الفنانة مها بو عوف، إثر تعرضها لوعكة صحية شديدة خلال الساعات الماضية، وتم نقلها للمستشفى، نتيجة إصابتها بسرطان الرئة، وتعرضها للالتهاب رئوي حاد.

وتحول مواقع لتواصل الاجتماعي لسرادق عزاء لنعي مها أبو عوف، وظل البعض يبحث عن سرطان الرئة وعن أبرز المعلومات المهمة عنه للاطلاع عليه أكثر.

معلومات عن مرض سرطان الرئة الذي تسبب في وفاة مها أبو عوف

سرطان الرئة، مرض قاتل يصيب أهم جزء في الجسد، وهو الرئتين المسؤولين عن عملية التنفس، ويهدد حياة المريض بعد الإصابة به.

وتعد نسبة الوفاة لمصابي سرطان الرئة سنويا، مرتفعة لدرجة تجاوزها أمراض سرطان «القولون، والبروستاتا، والعقد اللمفاوية، والثدي» مجتمعين.

أعراض تؤكد إصابة الشخص بسرطان الرئة

وهناك عدة أعراض يشعر بها الشخص تشير إلى احتمالية إصابته بسرطان الرئة، وهي كالتالي:

- كحه مستمرة.

- تغيّرات في السعال المزمن القائم أو في سعال المدخنين.

- سعال مصحوب ببلغم دمويّ.

- آلام في الصدر.

- ضيق في التنفس.

مها أبو عوف والإصابة بسرطان الرئة

سرطان الرئة هو التهاب يصيب جزء من رئة الإنسان أو الرئتين معا، وليس له علاقة بتليف الرئتين، وبروتوكول علاجه يختلف من شخص لآخر.

مها أبو عوف.. رحلت أيقونة الرقة والأناقة

مهاا أبو عوف تنتمي لعئلة مروقة جدا، وكنهاا اتبعت في أسلوب ملبسها على البساطة واختيار السلاسل الرقيقة وغير لملفتة للنظر وكانت لا ترتدي الكثير من المجوهرت، حفا إنها كانت أيقونه الرقة والأناقة، رحم الله الفنانة الراحلة وأسكنها فسيح جناته وألهم أهلها والجمهورالصبر والسلوان.