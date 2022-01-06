قيامة عثمان.. سبب تأجيل الحلقة الجديدة عثمان 78 وموعد عرضها

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بوابة الفجر
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اعتلى مسلسل قيامة عثمان الحلقة الجديدة 78، محركات البحث جوجل، وهذا بعد تأجيل الحلقة الجديدة عثمان 78، لمعرفة سبب التأجيل موعد عرض الحلقة 78، حيث يعتبر مسلسل قيامة عثمان واحدا من المسلسلات التركية التاريخية والذي يحكي قصة عثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة العثماني.


مسلسل قيامة عثمان الحلقة 78
يتصدر قيامة عثمان دائما  محركات البحث والمشاهدات، نظرا لشهرته الواسعة في جميع بقاع العالم، لأحداثه الشيقة والمثيرة، التي نالت إعجاب الكثيرين وخاصة ف الوطن العربي.

 

سبب تأجيل عثمان 78
أعلن المنتج محمد بوزداغ رسميا تأجيل الحلقة78 من مسلسل قيامة عثمان والتي تذاع كل يوم أربعاء على قناة atv التركية وبشكل حصري، كما يتم إذاعتها على قنوات الفجر واليرموك بعد ترجمتها.

وعن سبب تأجيل الحلقة 78، يرجع إلى إصابة عدد كبير من طاقم العمل بفيروس كورونا المستجد.

موعد عرض الحلقة الجديدة من قيامة عثمان
يتساءل عدد كبير من عشاق الدراما التركية عن موعد عرض الحلقة 78 من مسلسل المؤسس عثمان والتي تم تأجيلها بسبب إصابة العديد من طاقم العمل بفيروس كورونا، فمن المقرر أن يتم عرضها يوم 19 يناير الجاري.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الجزء الثالث الحلقة 78
تردد قناة atv التركي: 

التردد: 11682 

معدل الترميز:27500 

معامل تصحيح الخطأ:6/5 

الاستقطاب: أفقي 

الجودة: اتش دي HD.

القمر الصناعي: النايل سات


قناة اليرموك 

تردد: 11678 

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي 

معامل تصحيح الخطأ: 6 /5

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