مناقشة قناة السويس وسبل دعم التجارة العالمية في معرض "إكسبو دبي 2020"

تنظم هيئة قناة السويس، فعالية هامة بعنوان" قناة السويس وتحديات التجارة العالمية" بالجناح المصري في معرض إكسبو دبي 2020 وذلك يوم الأحد الموافق ١٦ يناير في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا بتوقيت الخليج.

يشارك في فعاليات الجلسة الأولى السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس يحي ذكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتهدف الجلسة إلى إلقاء الضوء على الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارات والهيئات الاقتصادية المختلفة لبلورة الرؤية المصرية نحو دعم التجارة العالمية.

أما الجلسة الثانية فتعد بمثابة حوار مفتوح مع مجموعة من الشخصيات الفاعلة في قطاع النقل البحري على المستويين الإقليمي والعالمي تضم كل من السيد جاى بلاتن الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية ICS، والسيدة هنريتا هالبيرج المدير التنفيذي للأسطول والعلامات التجارية الاستراتيجية بشركة ميرسك أى بي مولر، كما يشارك السيد كيجي تومودا نائب رئيس اتحاد ملاك السفن اليابانية، والمهندس ياسر زغلول المدير التنفيذي لشركة الجرافات البحرية الوطنية الإماراتية، ويدير الحوار الإعلامي والمحامي الدولي خالد ابو بكر المستشار القانوني لهيئة قناةالسويس.

ويدور النقاش حول أربعة محاور رئيسية تتعلق بأبرز التحديات التي تواجه صناعة النقل البحري خلال الآونة الراهنة، علاوة على مناقشة التوجهات البيئية الحديثة والمتمثلة في تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة مخاطر التغير المناخي، فضلا عن طرح الرؤى المختلفة لكيفية مواكبة المتطلبات التكنولوجية المرتبطة بتطور الصناعة في ظل الأطروحات الجديدة الخاصة بإنترنت الأشياء وغيرها.

وتستهدف فعالية قناة السويس تدعيم أواصر التعاون مع شركاء النجاح، والاستماع إلى آراء العملاء ومدى تقييمهم لأداء وسياسات قناة السويس في دعم التجارة العالمية، بالإضافة إلى شرح آليات العمل والتطوير بقناة السويس واستعراض الرؤية المستقبلية خلال الفترة القادمة، وما توفره مشروعات تنمية منطقة قناة السويس من فرص واعدة لدعم سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية بشكل فاعل ومستدام.