بعد الفوز برئاسة اتحاد الكرة.. تعرف على أول قرارات جمال علام

فازت القائمة الأولى برئاسة جمال علام بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وحصل القائمة على مجموع 109 أصوات من 116 صوتا شاركوا في العملية الانتخابية.



أول قرارات جمال علام بعد الفوز برئاسة اتحاد الكرة

وعن أول قرارات جمال علام بعد الفوز برئاسة اتحاد الكرة، هو اختيار محمد بركات عضو مجلس الإدارة للسفر مع بعثة المنتخب الوطني الأول للمشاركة في أمم إفريقيا القادمة بالكاميرون.



وهذا القرار هو الأول بعد نجاح جمال علام والتي جاءت قائمه مجلسه على النحو التالي:

جمال علام رئيسا وخالد الدرندلي نائبا للرئيس والأعضاء محمد حلمي مشهور ، ومحمد أبو الوفا ، وحازم إمام، ومحمد بركات وإيهاب الكومي وعامر حسين ودينا الرفاعي.



وعقدت الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعها العادي في الحادية عشر والنصف ظهرًا أمس، برئاسة أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد وحضور كيني جون ماري مندوبًا عن الاتحاد الدولي FIFA والمستشار محمد عبده صالح رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد.



وتم خلال الاجتماع الموافقة على محضر اجتماع الجمعية السابق وتقرير النشاط والميزانيات والقوائم المالية، قبل أن تبدأ العملية الانتخابية.

من هو جمال علام الفائز برئاسة اتحاد الكرة:

ولد جمال علام في العام 1954

نجح في تولي الكثير من المناصب الإدارية الرياضية

عمل رئيسًا لمنطقة الأقصر لكرة القدم

تولى رئاسة إتحاد الكرة المصري في العام 2014 واعتبره البعض الوريث الشرعي للمهندس هاني أبوريدة.

فوز جمال علام برئاسة الجبلاية جاء بعد أن حصل على 106 صوت من إجمالي 119 من أصوات الجمعية العمومية الغير عادية التي تم إجرائها اليوم.